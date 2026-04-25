Llers crea una escultura vegetal de papallona amb 600 plantes aromàtiques per regenerar el territori
El projecte, impulsat per A Regenerar i la Fundació Pioneers of Our Time, combina art, medi ambient i participació ciutadana per a la conservació de les papallones
Llers va acollir una acció de Land Art i regeneració ambiental amb la creació d'una escultura vegetal en forma de papallona elaborada amb més de 600 plantes aromàtiques autòctones. La iniciativa forma part del projecte Regenerando Mariposas, que promou actuacions participatives per afavorir els pol·linitzadors, recuperar la biodiversitat i reforçar el vincle entre la natura i la comunitat.
L'activitat, batejada com a "Efecte Papallona", es va desenvolupar amb la participació de veïns i entitats i va convertir Llers en la segona de les deu localitzacions previstes dins aquesta xarxa de territoris regeneratius que es desplegarà arreu de la Península Ibèrica i Balears. El projecte impulsa accions de regeneració ecològica i d'agricultura regenerativa en col·laboració amb ajuntaments, centres educatius i entitats públiques i privades.
La jornada va arrencar amb la presentació de la iniciativa per part de les entitats impulsores i de l'alcalde, Màrius Vergés Rosa, i va continuar amb la plantació de l'escultura vegetal, la presentació del llibre La Màgia de la Transformació i un pícnic popular. La proposta té com a finalitat combinar sensibilització ambiental, participació ciutadana i acció directa sobre el territori.
El projecte és possible gràcies a Astrid Vargas, biòloga conservacionista, fundadora d'Inspiration 4 Action i autora de La Màgia de la Transformació, publicat en anglès amb el títol On a Butterfly's Wing. Segons els promotors, els beneficis del llibre es destinen a la conservació de les papallones.
La iniciativa ha estat impulsada per A Regenerar i la Fundació Pioneers of Our Time, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llers. Les entitats subratllen que la jornada exemplifica el valor de la cooperació entre administracions, organitzacions i ciutadania per avançar cap a un model de desenvolupament basat en la preservació de la biodiversitat i la regeneració del territori.
El paper de les entitats impulsores
La Fundació Pioneers of Our Time treballa per desenvolupar un model de paisatge resilient a la conca de la Muga que pugui ser demostratiu i replicable en l'àmbit mediterrani. La seva activitat se centra en la restauració del paisatge, l'aigua, els boscos, la biodiversitat i l'agricultura, a més de la promoció de la bioeconomia, la recerca i la divulgació.
Per la seva banda, Regenerando Mariposas està promogut per A Regenerar amb l'objectiu de difondre els principis de la regeneració ambiental a través de la comunicació, la divulgació i la dinamització de projectes amb impacte positiu en el medi ambient i la societat. La proposta aposta per connectar natura, art i comunitat mitjançant accions col·laboratives obertes a la ciutadania.
