Successos

Cop contra les falsificacions a la Jonquera i el Portús: més de 13.000 peces intervingudes valorades en uns 5,7 milions

La Guàrdia Civil ha liderat l'operatiu que ha deixat dos investigats contra la propietat industrial amb el suport de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional

Els vehicles policials en un dels moments de l'operatiu contra les falsificacions a la Jonquera. / ajuntament de La Jonquera

Eva Batlle

La Jonquera

La Guàrdia Civil va intervenir dimarts 13.210 peces presumptament falsificades en un operatiu contra la venda de productes que vulnerarien drets de propietat industrial en establiments comercials de la Jonquera i el Portús. L’actuació, que va comptar amb el suport de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, es va centrar en dues inspeccions en establiments comercials del municipi.

En el local de la Jonquera, la policia va localitzar 206 bosses amb un total de 8.093 productes. La segona intervenció es va fer en un altre comerç situat al Portús, on es van decomissar 5.117 falsificacions més. En total, els agents van comissar roba i complements valorats en prop de 5,7 milions d’euros. Els responsables dels dos establiments han quedat investigats per un presumpte delicte contra la propietat industrial.

L’operatiu forma part de les actuacions policials contra la venda de productes falsificats, especialment en zones comercials frontereres amb una gran afluència de compradors però aquest és un dels cops més importants d'enguany, indiquen fonts policials.

Aquest tipus de dispositius busquen combatre la distribució de material il·legal, protegir els drets de les marques i evitar perjudicis tant al comerç legal com als consumidors.

Tracking Pixel Contents