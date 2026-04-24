Gastronomia
Un formatge de l'Empordà fa podi al Concurs de Millors Formatges Artesans de Catalunya 2026
El Tisot, del Mas Roquet de Maçanet de Cabrenys, obté la medalla d'argent en la categoria de formatges de quallada làctica de cabra
En el marc de la fira Lactium de Vic, es van donar a conèixer, el dissabte 18 d’abril, els guanyadors del Concurs de Millors Formatges Artesans de Catalunya 2026. En aquesta edició del concurs de formatges de referència a Catalunya, hi van participar formatgeries artesanes del país. El formatge Tisot, del Mas Roquet de Maçanet de Cabrenys, va obtenir la medalla d’argent en la categoria de formatges de quallada làctica de cabra. Aquest és un formatge de quallada làctica elaborat amb llet crua: una piràmide cendrada.
"Tisot se li deia, a Maçanet, al tros de llenya mig cremada al fornell, ennegrida i que fumeja perquè no està ben cuita i que no servia per a carbó. Si es volia aprofitar, calia fer una altra cuita. És l’equivalent al fumall", explica Marc Gorgot, responsable de l’explotació del Mas Roquet, on l’any passat feien recuit de drap, formatge fresc, formatge cremós, formatget i Tisot, mentre que, recentment, han començat a fer el Cabrenys, un formatge de pasta premsada i pell florida, també elaborat amb llet crua.
- Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Jaume Roures torna al negoci audiovisual i compra la productora de 'Crims'
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- Aliança Catalana anuncia el seu candidat a Figueres
- Figueres crea un centenar de places d'aparcament en dues zones de la ciutat