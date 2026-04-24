Santa Creu '26
Successos
Castelló d'Empúries tanca el Pas de Griells per risc de col·lapse parcial
L'Ajuntament demana a la ciutadania que s'abstingui d’accedir a la zona afectada
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha tancat de forma urgent el Pas de Griells arran del deteriorament detectat a l’estructura i de l’existència de risc de col·lapse parcial. "Per raons de seguretat i amb caràcter preventiu, queda restringit el pas per aquest punt fins a nou avís", han informat fonts municipals.
El consistori demana a la ciutadania que s’abstingui d’accedir a la zona afectada i que respecti la senyalització i les indicacions establertes pels serveis competents.
L’Ajuntament ha indicat que s’informarà oportunament de qualsevol novetat relativa a la reobertura del pas.
