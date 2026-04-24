Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fires i Festes de la Santa CreuFalsificacions la Jonquera i el PortúsAutors més venuts Sant JordiAfurany Albanyà
instagramlinkedin

Fauna

VÍDEO | Alliberen a Albanyà un aufrany després d'un any recuperant-se en un centre de fauna per la intoxicació amb rodenticides

Es va localitzar en un niu quan només era una cria en el marc d'un projecte de recuperació de l'espècie

Gemma Tubert

Albanyà

El Departament de Territori i la Fundació Pioners del Nostre Temps han alliberat a Albanyà un exemplar d'aufrany, un ocell carronyaire, que va resultar intoxicat greument per rodenticides anticoagulants fa un any i que durant tot aquest temps s'ha estat recuperant al centre de fauna de Vallcalent, a Lleida. L'animal va ser localitzar quan només era una cria en el marc de les tasques de marcatge del projecte de recuperació d'aquesta espècie protegida que es realitza en aquesta zona. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, alerta de la "mala gestió" que s'està fent dels rodenticides perquè estan "matant els enemics de les rates, mentre els rates es reprodueixen ràpidament".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
