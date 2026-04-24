VÍDEO | Alliberen a Albanyà un aufrany després d'un any recuperant-se en un centre de fauna per la intoxicació amb rodenticides
Es va localitzar en un niu quan només era una cria en el marc d'un projecte de recuperació de l'espècie
Gemma Tubert
Albanyà
El Departament de Territori i la Fundació Pioners del Nostre Temps han alliberat a Albanyà un exemplar d'aufrany, un ocell carronyaire, que va resultar intoxicat greument per rodenticides anticoagulants fa un any i que durant tot aquest temps s'ha estat recuperant al centre de fauna de Vallcalent, a Lleida. L'animal va ser localitzar quan només era una cria en el marc de les tasques de marcatge del projecte de recuperació d'aquesta espècie protegida que es realitza en aquesta zona. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, alerta de la "mala gestió" que s'està fent dels rodenticides perquè estan "matant els enemics de les rates, mentre els rates es reprodueixen ràpidament".
- Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Aliança Catalana anuncia el seu candidat a Figueres
- Jaume Roures torna al negoci audiovisual i compra la productora de 'Crims'
- Figueres crea un centenar de places d'aparcament en dues zones de la ciutat
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026