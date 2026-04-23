Educació
Jana Quesada i Elna Mach guanyen els premis Albert Compte i Josep M. Álvarez de treballs de recerca de Batxillerat
El Cercle Sport Figuerenc ha acollit el lliurament dels guardons convocats per l'Institut d'Estudis Empordanesos i la IAEDEN, en una edició que va estrenar la Beca Albert Tomàs i Bassols
Figueres va acollir ahir dimecres l'acte de lliurament dels Premis Juvenils de Treballs de Recerca de Batxillerat 2026, convocats per l'Institut d'Estudis Empordanesos i la IAEDEN-Salvem l'Empordà. En aquesta edició es van concedir el XXV Premi Albert Compte, dedicat a treballs d'humanitats i ciències socials, i el XXXVI Premi Josep M. Álvarez, centrat en medi ambient i natura. Per primer cop, a més, es va lliurar la Beca Albert Tomàs i Bassols, destinada a reforçar el reconeixement als primers premis. L'acte es va celebrar a l'auditori Narcís Monturiol del Cercle Sport i va ser conduït per la presidenta de l'IEE, Anna Maria Puig. En nom de les dues entitats van parlar Marc Soler i Llorenç Pascua.
En l'apartat d'humanitats i ciències socials, el Premi Albert Compte va ser per a Jana Quesada Barceló, de l'INS Alexandre Deulofeu de Figueres, pel treball Escola de nens i nenes de la Mancomunitat de Catalunya a Palau-Saverdera, dirigit per Coral Sala. Segons el jurat, l'estudi aporta un document molt sòlid sobre un tema poc tractat, destaca per la bona redacció i estructuració i posa en valor la preservació de la memòria històrica d'aquest patrimoni. El primer accèssit va recaure en Nerea Pastor Rico, de l'INS de Llançà, per Un tresor entre muntanyes. Promoció i valorització del Castell de Querroig, mentre que el segon accèssit va ser per a Martí Torruella Masmartí, de l'INS Ramon Muntaner de Figueres, per Anàlisi socioeconòmic de l’antic quiosc Vergés de Figueres.
Pel que fa al Premi Josep M. Álvarez, el primer premi va distingir Elna Mach Puigdevall pel treball Quan l’aigua parla. El missatge ecològic de la Muga. El veredicte remarca la rigorositat del plantejament i de la metodologia emprada, així com el tractament dels resultats i les conclusions d'un estudi centrat en la qualitat de l'aigua i l'estat ecològic del riu Muga. El primer accèssit va ser per a Quiralt Garcia Anglada per El retorn del llop a Catalunya, i el segon per a Max Cabarrocas Casadevall per És la Rugulopteryx okamurae una amenaça pel nord de la Costa Brava?.
La nova Beca Albert Tomàs i Bassols va distingir precisament els primers premis de les dues convocatòries, amb l'objectiu de contribuir al pagament de la matrícula del primer any d'estudis superiors. L'acte, celebrat al Cercle Sport Figuerenc, va comptar amb l'assistència de Teresa Compte i Helena Compte, filla i neboda d'Albert Compte, així com de Carles Brugat, president de la Fundació Albert Tomàs i Bassols.
Durant el lliurament també va intervenir el doctor Pere Gifre, que va glossar la trajectòria del catedràtic de geografia i història Albert Compte i va subratllar el seu llegat en l'àmbit educatiu i cultural. El tinent d'alcalde i vicepresident del Consell Comarcal Josep Maria Bernils, va lloar la continuïtat dels premis i la qualitat dels treballs, posant l'accent en el relleu generacional que representen els estudiants amb talent.
La cerimònia es va tancar amb una aplaudida actuació de la coral de l'Institut Deulofeu, dirigida per Joan Vila, que va posar el colofó a una vetllada de reconeixement al talent jove i a la recerca feta des dels centres de batxillerat de la comarca.
