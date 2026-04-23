Successos
Un home pateix cremades lleus en un incendi en un balcó d’Empuriabrava
Els sanitaris no han hagut d'evacuar el ferit a cap centre sanitari
Un incendi ha afectat el balcó d’un apartament d’Empuriabrava aquest dijous de matinada. Els Bombers han rebut l’avís poc després de dos quarts de quatre i s’han dirigit fins al sector Muga B, on s’havia declarat un foc al primer pis d’un bloc de quatre plantes.
Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions, que han comprovat que el que cremava era el mobiliari del balcó. Un cop extingides les flames, els Bombers han acabat de rematar el foc i han revisat els punts calents per evitar que es revifés.
Els efectius també han atès inicialment el propietari de l’habitatge, que ha intentat apagar el foc i ha patit algunes cremades lleus, segons han informat els Bombers. Posteriorment, el SEM l’ha assistit, però no ha calgut traslladar-lo a cap centre sanitari i l’han donat d’alta in situ.
Fins al lloc dels fets també s’hi ha desplaçat la Policia Local de Castelló d’Empúries.
- Catalunya busca 30.000 joves per suplir la jubilació de funcionaris 'boomers': En una empresa guanyaria més, però per conciliació i motivació prefereixo l'Administració"
- Pat Ubach: 'Portava anys dient a les meves filles que han d'aconseguir els seus somnis i jo no ho estava intentant, fins ara
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Els icònics ous de Dalí de la Torre Galatea de Figueres recuperen el color original
- Si a les Fires de Figueres la majoria de vehicles no estan en regla, voleu pensar que les atraccions sí que ho estan?
- VÍDEO | Un ibis migrador fa una aturada històrica a l'Alt quan la reintroducció tot just acaba d'arrencar
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Un càmping de l'Empordà, escollit com el millor d'Espanya als ACSI Awards 2026