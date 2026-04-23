Sostenibilitat
Bancs i papereres fets amb xarxes de pesca recuperades del mar, a Roses
La iniciativa, impulsada pel projecte The Gravity Wave amb el suport de MINI, converteix residus marins en mobiliari urbà sostenible i reforça el compromís ambiental del municipi
Carme Vilà
Antiges xarxes de pesca són des d'aquest mes cinc bancs i dues papereres de Roses. És el projecte de The Gravity Wave, impulsat per Mini Oliva Motor, que permet reciclar aquests elements per reconvertir-los en mobiliari urbà sostenible. Els elements estan situats a la plaça Catalunya.
L'Ajuntament vol oferir a veïns i visitants una nova zona de descans i, al mateix temps, convertir aquest punt en un exemple visible de les possibilitats que ofereix el reciclatge per millorar la salut ambiental del planeta.
Segons les dades facilitades pels promotors, des de la seva creació Gravity Wave ha recuperat més d'1.179.995 quilos de residus marins gràcies a la col·laboració amb pescadors i ports. Aquest model permet reduir la contaminació marina i, alhora, generar un impacte positiu en entorns urbans a través de la reutilització de materials.
El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Roses, Lluís Espada, remarca el valor simbòlic i pràctic de l’actuació. Segons explica, es tracta d’un material “elaborat amb xarxes de pescadors recuperades del mar després del seu ús per al subministrament de peix”, que ara “tornen a ser útils a la ciutadania, reconvertides en aquesta ocasió en bancs per al descans dels vianants i en papereres per mantenir nets els nostres carrers”.
Espada també agraeiox que Roses hagi estat una de les poblacions escollides per formar part del projecte i ha subratllat la necessitat de sumar esforços entre administracions i empreses per avançar en la lluita contra el canvi climàtic i la preservació del medi natural.
Per la seva banda, el representant de Mini Oliva Motors, Víctor Gómez assegura que aquesta acció “reflecteix el compromís de MINI amb la sostenibilitat i la innovació”, i defensa la importància d’impulsar projectes amb impacte positiu real sobre el medi ambient. Gómez destaca que la col·laboració amb Gravity Wave permet donar una segona vida als residus marins, transformant-los en solucions útils per a les ciutats i per a les persones.
La presentació dels nous equipaments ha tingut lloc aquesta setmana amb la participació del regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada; el delegat de Retail Marketing de MINI a Catalunya, Víctor Gómez; el Marketing Manager de MINI Iberia i portaveu de la marca, David Canosa; i el responsable d’aliances de Gravity Wave, Álvaro García.
El projecte Gravity Wave treballa principalment amb plàstics abandonats al mar, especialment xarxes de pesca, que posteriorment es reciclen per donar-los una nova vida en forma de mobiliari i altres productes.
