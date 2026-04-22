Joventut
Maçanet de Cabrenys posa el focus en la crisi de l’habitatge en una trobada per a joves
El municipi acull del 24 al 26 d’abril una nova edició del Festival Espurna Fest, una trobada que s’integra dins el Programa Ocells de Foc per treballar la salut mental juvenil arreu del territori
Maçanet de Cabrenys acull del 24 al 26 d’abril una nova edició de l’Espurna Fest, una trobada juvenil que vol convertir el municipi en punt de trobada de joves actius del territori. El Festival, que arriba a la seva quarta edició, està pensat perquè joves vinculats a iniciatives culturals, socials o emprenedores de les comarques gironines puguin crear xarxa. Combinarà debat social, activitats culturals i espais de convivència amb un objectiu clar. L’objectiu és que es coneguin, comparteixin experiències i generin noves col·laboracions.
Salut mental juvenil
La iniciativa neix dels projectes Pegàs de Foc i Ocells de Foc Gironès-Selva, integrats dins el programa català Ocells de Foc, que treballa la salut mental juvenil arreu de Catalunya i està localitzat en una quinzena de nuclis del territori català per treballar des d’una mirada comunitària. La idea és senzilla, però ambiciosa: generar espais on els joves se sentin part d’alguna cosa. "Quan els joves creen projectes, fan xarxa i es troben, també estan cuidant la seva salut mental", explica el coordinador del projecte Pegàs de Foc Jan Pol Tarruell. "Crear espais on els joves es trobin, s’organitzin i impulsin projectes propis també és una forma de prevenció". L’elecció de Maçanet de Cabrenys respon a una voluntat clara: portar activitat juvenil a zones rurals, sovint allunyades dels circuits culturals habituals.
Preocupacions jovent
L’Empordà concentra moltes iniciatives emergents, però sovint disperses i tenim ganes d’activar-les. L’Espurna Fest vol actuar com a connector. Totes les activitats es desenvoluparan a la casa de colònies mas Olivet. Ja s’hi han inscrit més d’una vintena de persones. Durant el cap de setmana, els participants compartiran àpats, debats i activitats pensades per generar confiança i complicitat. Divendres començarà amb una arribada tranquil·la, presentacions i música amb la cantautora empordanesa Carlota Giró, una de les joves creadores acompanyades pel projecte. Dissabte serà el dia central. L’accés a l’habitatge, una de les grans preocupacions del jovent, protagonitzarà una taula rodona amb projectes i entitats que treballen alternatives, cooperatives i comunitàries. El Sindicat d’habitatge social de Girona, Llavors Comunitàries, Stop Racisme Lloguers d’Olot, Social House i la cooperativa Hàbitats col·lectius.
Posteriorment, els participants passaran de la reflexió a l’acció amb un laboratori pràctic dinamitzat per la cooperativa Resilience Earth, pensat per explorar formes d’autoorganització real. La jornada continuarà amb una mirada més àmplia sobre el futur. El taller Futurs possibles, conduït per l’Associació de Naturalistes de Girona, convidarà els joves a imaginar com volen viure, treballar i habitar el territori en els pròxims anys des d’una mirada ecologista i es tancarà amb un taller de danses folk. Més enllà dels debats, l’Espurna Fest aposta per la convivència i la cultura com a eixos de cohesió. Diumenge es dedicarà a reconnectar amb l’entorn natural, amb una sortida de plantes silvestres comestibles i converses sobre custòdia del territori, abans del tancament final compartit. Tot i que el programa Ocells de Foc ofereix també acompanyament individualitzat, la trobada posa l’accent en la dimensió col·lectiva.
Segons els organitzadors, generar espais segurs, participatius i autogestionats ajuda a combatre l’aïllament i reforça el benestar emocional dels joves. "Veure que altres joves també impulsen projectes dona energia i confiança per continuar", remarquen des de l’organització. Amb una trentena de places disponibles, el festival busca encendre tal com indica el seu nom una espurna que continuï activa més enllà del cap de setmana i que contribueixi a reforçar el teixit juvenil de l’Empordà i les comarques gironines. A banda de l’Espurna Fest, a l’Alt Empordà, Pegàs de Foc com a incubadora de projectes amb mirada comunitària i transformadora. Ofereix acompanyament i mentoria al projecte musical de la Carlota Giró, figuerenca de 23 anys per fer el seu EP. Pegàs de Foc també acompanya des del territori de l’Alt Empordà, on també es dona suport a la revista El Sotrac, que va per la tercera edició, i on participen joves també de l’associació El Catau de Maçanet de Cabrenys i d’altres pobles del territori.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Un càmping de l'Empordà, escollit com el millor d'Espanya als ACSI Awards 2026
- VÍDEO | Un ibis migrador fa una aturada històrica a l'Alt quan la reintroducció tot just acaba d'arrencar
- El Meteocat activa avisos per pluges torrencials i temps violent a l'Alt Empordà i adverteix de possibles inundacions
- M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol
- Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort
- Pat Ubach: 'Portava anys dient a les meves filles que han d'aconseguir els seus somnis i jo no ho estava intentant, fins ara
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina