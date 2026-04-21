Llançà
Neix a Llançà el Racó dels Pescadors, un nou espai de memòria
Està format pel banc del Si no fos i l'escultura Mola de peix de la mar d'Amunt, de Marc Falcó, acompanyada d'un poema
Neix Gent de Mar de Llançà per preservar la memòria oral i el patrimoni vinculat a la mar i la pesca del poble
Llançà ha inaugurat el nou "Racó dels Pescadors", un espai renovat que incorpora nou mobiliari urbà, el banc del Si no fos i l'escultura Mola de peix de la mar d'Amunt, de Marc Falcó, acompanyada d'un poema. Tot s'ha concebut com un conjunt que dignifica i posa en valor aquest indret tan emblemàtic del municipi. L’acte inaugural es va celebrar aquest diumenge 19 d’abril.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració i les sinèrgies entre l’Ajuntament de Llançà, la Confraria de Pescadors i l’Associació Gent del Mar, una entitat de recent creació que ja evidencia el seu compromís amb el territori i amb la cultura marinera.
L’acte inaugural va comptar amb una nombrosa assistència de públic, així com amb la presència de l’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter; el president de la Confraria de Pescadors, Jordi Fulcarà; el president de l’Associació Gent del Mar, Jesús López i l'autor de l'escultura, Marc Falcó.
