Neix a Llançà el Racó dels Pescadors, un nou espai de memòria

Està format pel banc del Si no fos i l'escultura Mola de peix de la mar d'Amunt, de Marc Falcó, acompanyada d'un poema

Neix Gent de Mar de Llançà per preservar la memòria oral i el patrimoni vinculat a la mar i la pesca del poble

La inauguració del nou espai. / Joan Maria Pau

Redacció

Llançà ha inaugurat el nou "Racó dels Pescadors", un espai renovat que incorpora nou mobiliari urbà, el banc del Si no fos i l'escultura Mola de peix de la mar d'Amunt, de Marc Falcó, acompanyada d'un poema. Tot s'ha concebut com un conjunt que dignifica i posa en valor aquest indret tan emblemàtic del municipi. L’acte inaugural es va celebrar aquest diumenge 19 d’abril.

Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració i les sinèrgies entre l’Ajuntament de Llançà, la Confraria de Pescadors i l’Associació Gent del Mar, una entitat de recent creació que ja evidencia el seu compromís amb el territori i amb la cultura marinera.

L’acte inaugural va comptar amb una nombrosa assistència de públic, així com amb la presència de l’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter; el president de la Confraria de Pescadors, Jordi Fulcarà; el president de l’Associació Gent del Mar, Jesús López i l'autor de l'escultura, Marc Falcó.

  1. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  2. M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol
  3. Un càmping de l'Empordà, escollit com el millor d'Espanya als ACSI Awards 2026
  4. Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort
  5. Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
  6. El Meteocat activa avisos per pluges torrencials i temps violent a l'Alt Empordà i adverteix de possibles inundacions
  7. El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
  8. Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'

Les imatges del retorn de la Cursa de la Mata de Garriguella

Les imatges del retorn de la Cursa de la Mata de Garriguella

Programació de cinemes del 22 al 29 d'abril a l'Alt Empordà

Programació de cinemes del 22 al 29 d'abril a l'Alt Empordà

Peralada reunirà experts i sector en una matinal sobre la IA aplicada al vi

Peralada reunirà experts i sector en una matinal sobre la IA aplicada al vi

Regularització extraordinària: el Govern dissenya un pla de xoc a Catalunya per desencallar 46.500 casos abans de l'estiu

Regularització extraordinària: el Govern dissenya un pla de xoc a Catalunya per desencallar 46.500 casos abans de l'estiu

Joan Jorquera, subcampió de l'Open d'Espanya i bitllet assegurat per a l'Europeu

Joan Jorquera, subcampió de l'Open d'Espanya i bitllet assegurat per a l'Europeu

'De Catalunya a Melbourne': Besalú rep Carles & Sofia Piano Duo en el segon concert del festival

'De Catalunya a Melbourne': Besalú rep Carles & Sofia Piano Duo en el segon concert del festival

Les parelles de fet no registrades podrien tenir pensió de viduïtat si tenen fills en comú

Les parelles de fet no registrades podrien tenir pensió de viduïtat si tenen fills en comú
