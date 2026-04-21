Fauna
VÍDEO | Un ibis migrador fa una aturada històrica a l'Alt Empordà quan la reintroducció tot just acaba d'arrencar
Frigg, un exemplar del projecte austríac Waldrappteam, s'ha aturat a l'aviari de Torre d'en Mornau i ha connectat per primera vegada les poblacions d'Àustria i Jerez amb el nou nucli dels Aiguamolls de l'Empordà
L'Alt Empordà ha viscut un episodi poc habitual i de gran valor per a la conservació de la fauna amb l'arribada de Frigg, un ibis ermità que aquest diumenge 19 d'abril va fer parada de manera inesperada a les instal·lacions del projecte empordanès mentre completava el seu viatge de retorn cap al nord. La Fundació Alive, promotora del projecte, subratlla que es tracta de la primera vegada que un exemplar d'aquest circuit migratori enllaça les poblacions d'Àustria i Jerez amb la nova colònia que s'està formant als Aiguamolls.
La importància del fet creix perquè aquesta visita arriba en un moment en què el projecte de reintroducció de l'ibis ermità a l'Empordà és encara molt recent. Els primers exemplars destinats a establir-se al parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà hi van arribar el juny de 2025, en un grup format per 15 juvenils i 4 polls procedents de Jerez, i el primer alliberament d'aquest 2026 es va fer públic el 23 de març. Dit d'una altra manera: l'aturada de Frigg s'ha produït menys d'un any després de l'arrencada efectiva del projecte i tot just un mes després d'un dels seus passos més decisius.
Un visitant conegut
Frigg havia participat el 2023 en la migració assistida del Waldrappteam, el programa austríac que ensenya la ruta migratòria a ibis joves criats en captivitat. Va ser un dels exemplars que va aterrar a Ordis acompanyat amb ultralleugers. Segons explica Alive, l'au va passar després prop de dos anys a Cadis, dins l'òrbita del Proyecto Eremita, abans d'emprendre de manera autònoma el retorn cap al nord. Que ara hagi triat fer escala a l'Empordà és llegit pels impulsors del projecte com una prova que aquestes poblacions reintroduïdes poden començar a interconnectar-se.
Segons la Fundació Alive, aquest és, precisament, un dels grans objectius de fons del dispositiu empordanès: actuar com a punt de connexió dins l'estratègia europea de recuperació d'una espècie molt amenaçada. A l'aviari de Pau encara hi ha ibis procedents d'Àustria i de diversos zoos europeus, a l'espera de completar les següents fases d'aclimatació i alliberament, mentre la Fundació Alive treballa per consolidar una població estable i autosuficient a la zona. L'escala de Frigg, per tant, no només té valor simbòlic, sinó que reforça abans d'hora la funció que el projecte vol assumir dins aquesta xarxa internacional de conservació.
A més, l'arribada de l'exemplar ha obligat l'equip tècnic a intervenir en la gestió de l'alimentació, ja que Alive descriu Frigg com "un individu més veterà, amb una conducta competitiva i amb tendència a monopolitzar els recursos disponibles". Els responsables del projecte volen evitar que es faci dependent dels punts d'alimentació suplementària i, alhora, afavorir que reprengui la seva ruta cap a Àustria.
Subscriu-te per seguir llegint
