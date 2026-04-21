Santa Creu '26
Successos
Un cotxe s’incendia en marxa a Palau-saverdera i queda completament calcinat
El conductor va haver d’aturar-se i sortir del vehicle a la GIV-6103 abans que les flames l'afectessin
Palau-saverdera
Fort ensurt el que va viure un conductor dilluns a la nit mentre circulava per la GIV-6103, al seu pas per Palau-saverdera, quan el cotxe es va començar a incendiar en marxa.
En adonar-se del foc, el xofer va haver d’aturar el vehicle, deixar-lo al voral i sortir-ne ràpidament per evitar prendre mal. L’avís als serveis d’emergències es va donar cap a les onze de la nit.
Arran de l’alerta, els Bombers van activar una dotació, que es va desplaçar fins al punt del succés i va sufocar les flames. Tot i això, el foc va acabar deixant el cotxe completament cremat, segons han informat fonts del cos d’emergències.
Malgrat l’espectacularitat de l’incident, el conductor no va resultar ferit.
