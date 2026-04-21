Un cotxe s’incendia en marxa a Palau-saverdera i queda completament calcinat

El conductor va haver d’aturar-se i sortir del vehicle a la GIV-6103 abans que les flames l'afectessin

Una imatge d'una dotació dels Bombers. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Palau-saverdera

Fort ensurt el que va viure un conductor dilluns a la nit mentre circulava per la GIV-6103, al seu pas per Palau-saverdera, quan el cotxe es va començar a incendiar en marxa.

En adonar-se del foc, el xofer va haver d’aturar el vehicle, deixar-lo al voral i sortir-ne ràpidament per evitar prendre mal. L’avís als serveis d’emergències es va donar cap a les onze de la nit.

Arran de l’alerta, els Bombers van activar una dotació, que es va desplaçar fins al punt del succés i va sufocar les flames. Tot i això, el foc va acabar deixant el cotxe completament cremat, segons han informat fonts del cos d’emergències.

Malgrat l’espectacularitat de l’incident, el conductor no va resultar ferit.

Les imatges del retorn de la Cursa de la Mata de Garriguella

Programació de cinemes del 22 al 29 d'abril a l'Alt Empordà

Peralada reunirà experts i sector en una matinal sobre la IA aplicada al vi

Regularització extraordinària: el Govern dissenya un pla de xoc a Catalunya per desencallar 46.500 casos abans de l'estiu

Joan Jorquera, subcampió de l'Open d'Espanya i bitllet assegurat per a l'Europeu

'De Catalunya a Melbourne': Besalú rep Carles & Sofia Piano Duo en el segon concert del festival

Les parelles de fet no registrades podrien tenir pensió de viduïtat si tenen fills en comú

