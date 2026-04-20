Successos
Recuperen quatre habitatges ocupats a Castelló d’Empúries en dos dies i detenen quatre persones
La Policia Local i els Mossos d’Esquadra també han investigat quatre persones
La Policia Local de Castelló d’Empúries i els Mossos d’Esquadra han dut a terme en dos dies -el 15 i el 17 d'abril- diverses actuacions conjuntes en matèria de recuperació d’habitatges al municipi. Els operatius, fets arran de denúncies prèvies dels propietaris, s’han saldat amb el desallotjament i la recuperació de quatre domicilis ocupats il·legalment.
Segons ha informat l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, el balanç de les intervencions és de quatre persones detingudes i quatre investigades. En concret, hi ha hagut dues detencions per violació de domicili, dues per delictes de danys i usurpació d’habitatge i quatre persones investigades per usurpació.
Una de les primeres actuacions es va fer el 15 d’abril, cap a dos quarts d’onze del matí, al sector Gran Reserva d'Empuriabrava, després d’un avís al 112. La intervenció es va acabar amb dues persones detingudes, de 29 i 26 anys.
Aquell mateix dia, cap a dos quarts de dotze del migdia, els cossos policials van actuar a l’edifici Miami del sector Delta Muga d'Empuriabrava després que un veí alertés d’una possible usurpació. En aquest cas, els agents van identificar dues persones investigades, totes dues de 19 anys.
La mateixa jornada, a dos quarts de cinc de la tarda, es va fer una nova actuació al sector Gran Reserva d'Empuriabrava, que es va tancar amb dues persones investigades més, de 53 i 34 anys.
La darrera intervenció va tenir lloc el 17 d’abril, cap a les dos quarts de tres de la tarda, arran de l’activació d’una alarma i de la corresponent denúncia del propietari. L’operatiu es va saldar amb dues persones detingudes, de 22 i 25 anys, segons fonts del cos policial.
