Frontera
Peregrinació de francesos a la Jonquera per posar benzina aprofitant la rebaixa de l'IVA
Les gasolineres de la zona han vist créixer un 22% la clientela francesa, tot i que els clients posen menys litres a causa de l'augment global del preu del cru
Gerard Vilà
Els conductors francesos que es desplacen a posar gasolina a les benzineres de la Jonquera han crescut un 22%, després del primer mes de la rebaixa de l'IVA als carburants. Des del sector assenyalen que el client de l'altra banda de la frontera ja era el més habitual abans de l'esclat del conflicte a l'Orient Mitjà, però destaquen que ara han notat que venen conductors de "més lluny de Perpinyà" a fer benzina. Tot i això, també s'ha detectat un lleuger descens dels litres per vehicle, arran de l'increment global del preu del cru. El que sí és unànime en tots els conductors que venen del sud de França és la demanda a l'Elisi perquè apliqui una mesura similar a la que ha pres Espanya de rebaixar els impostos.
A la benzinera del Grup Tramuntana de la Jonquera les cues són constants durant tot el matí. Centenars de cotxes i autocaravanes s'aturen a omplir el dipòsit en aquesta estació, una de les poques de la localitat que és exclusiva per a turismes i furgonetes. Tots ells amb un denominador comú: la matrícula francesa. Els conductors de l'altra banda de la frontera ja eren els més habituals abans de l'esclat de la guerra a l'Iran i l'increment de preus, però arran de la rebaixa de l'IVA dels carburants per part del govern espanyol s'han multiplicat.
De fet, el director general corporatiu del Grup Tramuntana, Màrius Fàbrega, explica que han notat un increment del 22% de clients en el primer mes de rebaixa de l'impost. Fàbrega assenyala que això els ha obligat a replantejar també les comandes, per poder donar resposta a l'increment de demanda i reconeix que per al conductor francès, el preu "és un atractiu important".
"És un client que ja venia abans, però és cert que des de que s'ha aplicat la mesura hem notat l'augment", assenyala Fàbrega, que celebra també que, de moment, els preus dels carburants s'estan mantenint "prou estables", després de la pujada inicial per la guerra. El director general del Grup Tramuntana també ha destacat el fet que no hi ha hagut problemes d'abastiment de cru, tot i que el conflicte segueix.
Preguntat sobre la possibilitat que Europa obligui Espanya a tornar al 21% de l'IVA, Fàbrega reconeix que "restaria el diferencial i, per tant, l'atractiu que hi ha" per desplaçar-se a omplir el dipòsit, però assenyala que s'adaptarien a la situació. "No en tenim una opinió ni a favor ni en contra, perquè són coses que no es decideixen aquí", destaca.
Amb tot, el director general revela que han detectat un lleuger descens d'un 4% en el nombre de litres que posen els conductors cada vegada que fan gasolina. Això, explica Fàbrega, es deu al fet que els clients habituals que ja hi anaven abans, arran de l'escalada de preus de la benzina prefereixen no omplir tant el dipòsit.
"Val molt la pena venir"
Els conductors francesos que s'acosten a la benzinera reconeixen que "val molt la pena" i expliquen que ja ho tenen com a "costum". És el cas d'en Serge Orengo que destaca que la diferència de preu és "molt interessant", perquè hi ha diferències que poden arribar als 50 o 60 cèntims d'euro menys per litre, respecte benzineres que estan a un quart d'hora en cotxe de la Jonquera, però a la banda de la Catalunya Nord.
Orengo, com la resta de conductors, considera "molt encertada" la decisió del govern espanyol de rebaixar l'IVA dels carburants i reclama que l'estat francès "faci el mateix". "Ho han de fer. Tots els francesos reclamen una rebaixa, però el govern no vol i això no és normal", lamenta.
Un altre conductor habitual que es desplaça a la Jonquera a fer benzina és en Said. Ell és de Ceret i està estudiant un cicle superior de Logística i Transports. Explica que omplir el dipòsit a la Jonquera li costa 66 euros, mentre que si ho fa al seu poble, a escassos 25 quilòmetres ha de pagar uns 20 euros més. "Vinc aquí perquè és més barat. Soc estudiant i no tinc molts recursos, és molt bo per mi venir aquí", assenyala.
En la mateixa línia es pronuncia la Loupetis. Ella ve de Perpinyà, però explica que coneix gent que ve fins i tot de ciutats com Tolosa, a més de dues hores i mitja de la Jonquera i omplen bidons homologats, aprofitant que baixen. "A França és molt car i no rebaixen els impostos. Tot és molt car", lamenta.
