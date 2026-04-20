Necrològica
Mor Salvador Comas Muixach, exalcalde de Sant Pere Pescador i peça clau del Carnaval i l’arrossada
"Ha deixat una empremta que va molt més enllà del temps", recorden els seus companys
Dissabte va morir, als 74 anys, l’exalcalde de Sant Pere Pescador Salvador Comas i Muixach. El poble l’ha acomiadat, aquest dilluns, a l’església parroquial del poble. Els seus companys han recordat que ha deixat "una empremta que va molt més enllà del temps. Ha estat ànima, alegria i motor d’allò que fa poble: el Carnaval i l’arrossada popular", recorden.
Així mateix, afirmen que "allà on hi havia música, rialles i vida, hi eres tu, amb aquell esperit incansable que sabia unir la gent i fer-la sentir part d’alguna cosa especial. Tu no només organitzaves, tu creaves records. Has estat d’aquelles persones que no busquen protagonisme, però que són imprescindibles. D’aquelles que treballen en silenci, però que deixen una petjada immensa en el cor de tothom".
