Previsió meteorològica
El Meteocat activa avisos per pluges torrencials i temps violent a l'Alt Empordà i adverteix de possibles inundacions
La comarca està en avís taronja davant un temporal que podria descarregar amb intensitat durant la tarda d'aquest dilluns
Valentina Raffio
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat) adverteix que el temporal previst per a aquesta tarda de dilluns ha adquirit una magnitud més gran de l’esperada. Hi ha almenys set comarques del nord-oest en avís per pluges torrencials fins, com a mínim, les sis de la tarda. També s’han activat tres avisos per temps violent a la Garrotxa, el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà davant d’un episodi que podria descarregar amb intensitat durant les pròximes hores i arribar acompanyat de calamarsa i fortes ratxes de vent. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, per la seva banda, adverteix que aquest fenomen podria provocar inundacions a la zona i demana a la població extremar les precaucions mentre duri aquest episodi, allunyar-se de zones inundables i no creuar rius ni barrancs mentre persisteixin aquestes pluges.
Els models meteorològics indiquen que aquesta setmana estarà marcada pels contrastos a Catalunya. Als matins s’esperen situacions d’estabilitat, bon temps i temperatures de fins a 30 graus. A les tardes, tal com expliquen els experts, tot apunta a la formació de núvols i eventuals tempestes que, en alguns punts, podrien ser especialment intenses. Aquest dilluns, per exemple, s’havien activat avisos per intensitat de pluja en diverses comarques catalanes, com l’Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, Osona i la Selva, davant de precipitacions que podrien descarregar amb força en períodes de només 30 minuts durant la tarda. Però, arribat el moment, les pluges han estat encara més violentes del que s’esperava.
La intensitat de la tempesta ha obligat el Meteocat a emetre diversos avisos per temps violent entre les quatre i les sis de la tarda davant la possibilitat que les tempestes arribin acompanyades de calamarsa de més de dos centímetres, fortes ratxes de vent i fins i tot possibles tornados. Aquest fenomen suposa un perill màxim, de 6 sobre 6, en l’escala de riscos meteorològics utilitzada per l’organisme. Preocupa, sobretot, l’impacte d’aquest episodi a la Garrotxa i el Berguedà, on els avisos activats són de nivell vermell, el més alt previst.
Subscriu-te per seguir llegint
