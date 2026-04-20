Reconeixement
Un càmping de l'Empordà, escollit com el millor d’Espanya als ACSI Awards 2026
El guardó ha estat per La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, metre que Illa Mateua, de l'Escala, ha rebut el premi a la millor ubicació
La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, ha estat escollit com el millor càmping d’Espanya en els ACSI Awards 2026, uns guardons del sector europeu del càmping que es concedeixen a partir de les valoracions dels usuaris. L’anunci s’ha fet en el marc del segon Congrés de Càmpings de Catalunya, celebrat al Castell de Ciutat de la Seu d’Urgell.
Els ACSI Awards es basen exclusivament en les votacions de campistes d’arreu d’Europa. En aquesta edició, prop de 100.000 usuaris han participat en el procés per escollir els millors establiments en nou categories, a més del guardó absolut.
Segons el director d’ACSI, Ramon van Reine, "el creixement constant en el nombre de votacions demostra la rellevància d’aquests premis i fa que obtenir aquest reconeixement sigui un gran honor per als càmpings".
A més del reconeixement a La Ballena Alegre, un altre establiment de les comarques gironines ha estat distingit en aquesta edició. Es tracta del càmping Illa Mateua, de l’Escala, que ha rebut el premi a la millor ubicació.
Durant la gala, celebrada en el marc del congrés organitzat per la Federació Catalana de Càmpings, també es van lliurar diverses mencions d’honor a establiments destacats. En el cas de les comarques gironines, els càmpings reconeguts van ser Mas Nou, Aquarius, Esponellà, Las Dunas, Pirineus, Les Medes, Sènia Cala Gogó, l’Àmfora i Bella Terra.
Els guardons, impulsats per ACSI, posen el focus en la valoració directa dels clients i en la projecció dels càmpings en el mercat europeu. Els guanyadors europeus dels ACSI Awards 2026 es donaran a conèixer l’1 de maig.
