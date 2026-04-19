Dos ferits en un xoc frontal entre dos cotxes a Garriguella

L’accident ha obligat a tallar la C-252 durant aproximadament una hora

Ambulàncies del SEM.

Ambulàncies del SEM. / DdG

Eva Batlle

Garriguella

Un xoc frontal entre dos cotxes a Garriguella ha deixat dues persones ferides lleus aquest dissabte a la tarda. El sinistre viari ha tingut lloc cap a dos quarts de tres a l’altura del quilòmetre 53,6 de la C-252.

L’avís s’ha rebut a través del 112 després que el dispositiu intel·ligent d’un dels vehicles implicats alertés automàticament de l’accident. Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del SEM i dels Mossos d’Esquadra.

En un dels dos cotxes hi ha quedat atrapat un home, que ha hagut de ser alliberat pels Bombers. Tot i això, no ha patit ferides de gravetat i el SEM l’ha evacuat amb pronòstic lleu. A més, una altra persona també ha resultat ferida lleu arran del xoc. Ambdós han estat evacuades amb ambulància a l'hospital.

Notícies relacionades

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l’accident ha obligat a tallar la C-252 durant una hora.

  1. Un error en les pensions permet a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  2. El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
  3. Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
  4. Aquest és el restaurant preferit d'Alexia Putellas a la Costa Brava
  5. Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes
  6. El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
  7. Els millors plans pel cap de setmana del 18 i 19 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà
  8. Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina

Shakira sobre l’ús del mòbil dels seus fills: "Els vaig prohibir YouTube directament, la veritat no és a les xarxes socials"

Shakira sobre l’ús del mòbil dels seus fills: "Els vaig prohibir YouTube directament, la veritat no és a les xarxes socials"

El Govern desplega oficines mòbils d'atenció ciutadana per apropar els tràmits públics a 200 municipis

El Govern desplega oficines mòbils d'atenció ciutadana per apropar els tràmits públics a 200 municipis

Albert Lladó: "Estem pensant crear un parell de fires sectorials per atraure més visitants i negocis a Castelló i Empuriabrava"

Albert Lladó: "Estem pensant crear un parell de fires sectorials per atraure més visitants i negocis a Castelló i Empuriabrava"

Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà

Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà

De Colòmbia a la Jonquera: "Vaig arribar com a refugiat i he pogut reconstruir una vida segura a l'Empordà"

De Colòmbia a la Jonquera: "Vaig arribar com a refugiat i he pogut reconstruir una vida segura a l'Empordà"

Caminar entre la Muga i el Fluvià, la gran primavera dels Aiguamolls de l'Empordà

Caminar entre la Muga i el Fluvià, la gran primavera dels Aiguamolls de l'Empordà

