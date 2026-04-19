Dos ferits en un xoc frontal entre dos cotxes a Garriguella
L’accident ha obligat a tallar la C-252 durant aproximadament una hora
Un xoc frontal entre dos cotxes a Garriguella ha deixat dues persones ferides lleus aquest dissabte a la tarda. El sinistre viari ha tingut lloc cap a dos quarts de tres a l’altura del quilòmetre 53,6 de la C-252.
L’avís s’ha rebut a través del 112 després que el dispositiu intel·ligent d’un dels vehicles implicats alertés automàticament de l’accident. Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, del SEM i dels Mossos d’Esquadra.
En un dels dos cotxes hi ha quedat atrapat un home, que ha hagut de ser alliberat pels Bombers. Tot i això, no ha patit ferides de gravetat i el SEM l’ha evacuat amb pronòstic lleu. A més, una altra persona també ha resultat ferida lleu arran del xoc. Ambdós han estat evacuades amb ambulància a l'hospital.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l’accident ha obligat a tallar la C-252 durant una hora.
