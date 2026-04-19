Entrevista
Albert Lladó: "Estem pensant crear un parell de fires sectorials per atraure més visitants i negocis a Castelló i Empuriabrava"
President de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava
Albert Lladó Saus (Figueres, 1981) és president de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava i té, des del 2017, una empresa del sector turístic i immobiliari al municipi.
Darrerament, hem vist la I Nit del Comerç i l’Empresa de Castelló d'Empúries i Empuriabrava. La seva associació, que coorganitzava aquesta cita, gaudeix de bona salut?
Sí, sobretot amb la nova junta. Aquesta entitat es va reactivar a finals del 2018, però, ara, s’ha posat en marxa una nova junta. Un membre de la junta anterior em va venir a buscar l’any passat perquè volia deixar el càrrec de president i, llavors, ho vaig agafar jo amb molta il·lusió i amb ganes d’implantar noves idees per a transformar el comerç del municipi i donar el màxim a l’activitat econòmica de Castelló i Empuriabrava, com havia gaudit temps enrere. Volem tornar-nos a posar al primer nivell de la comarca.
Quina és la principal dificultat a l’hora de treballar per al comerç de Castelló i Empuriabrava?
La principal dificultat que ens trobem és la falta de recursos, no només econòmics, sinó, a vegades, humans. Tots els que formem part de la junta som empresaris i tothom està molt ocupat, de manera que fan falta mans. Per això demanem que hi pugui haver una persona aquí al local per tenir-lo obert. És molt d’esforç el que hem de fer cada dia per tirar-ho endavant.
És el que té combinar una vila comtal i una urbanització més turística...
Ha costat cohesionar-ho, però l’objectiu d’aquesta nova junta és que, mentre des del nucli antic es deia que totes les coses es feien a Empuriabrava, nosaltres estem mirant de fer-ho als dos llocs per a retroalimentar-nos. Cada any, ens visiten més de 90.000 persones i hem d’aprofitar tot aquest moviment de gent que hi ha, tant en un lloc com a l’altre. També busquem l’estètica del municipi per a aconseguir atraure més comerç i residents.
És a dir que, en cap moment de l’any, estan aturats...
Mai. Cada vegada menys, perquè el que es busca és la desestacionalització. Els negocis estan oberts tot l’any, perquè hi ha gent que viu aquí tot l’any. Cada cop menys n’hi ha que facin la temporada i prou. De fet, ens estem nodrint molt de visitants de la mateixa comarca. Ara, es va a buscar, sobretot, el client de proximitat, perquè, a l’estiu i en època de més turisme, ja ve gent de totes les parts del món.
A la Nit del Comerç i l’Empresa, deia als col·legues que, sense comerç, no hi havia poble...
És la veritat. Realment, sense comerç no hi ha vida als carrers. Totes les empreses donen activitat econòmica al municipi, creen llocs de treball i generen molta activitat. Nosaltres estem treballant en molt bona sintonia amb l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament castelloní. A mi, em va enorgullir, durant la primera Nit del Comerç i l’Empresa, que un dels principals empresaris del municipi i de la resta de la comarca, com és Josep Maria Martorell, confessés que estava content que aquesta junta hagués aconseguit reunir a tots els empresaris en la mateixa sala.
Quines són les potencialitats que genera el col·lectiu que dirigeix?
Ara mateix, disposem de 148 associats, que és bastant, tenint en compte el municipi que és. Gràcies a la Nit del Comerç, molta gent s’ha informat per poder entrar a l’associació, que té la seva seu al centre Puigmal d’Empuriabrava. Tenim una noia associada que es dedica a dotar les xarxes socials.
S’han marcat objectius per als pròxims anys?
Els nostres objectius són atraure més turisme tot l’any per a desestacionalitzar-lo, que el municipi vagi creixent al mateix ritme que el comerç.
Amb quin calendari treballen, doncs?
En el proper any, estem pensant a crear un parell de fires sectorials. Una d’elles estarà destinada a tot el que és el negoci de la llar, des del sector immobiliari, fins a la gent que fa reformes de la llar. Això aniria lligat per a després de la Fira del Vaixell d’Ocasió, que se celebra a Empuriabrava per Setmana Santa.
El caràcter internacional que té aquesta marina residencial permet el negoci a l’exterior?
Sí, hi ha moltes empreses que tenen la seva seu social aquí i hi ha gent que es pensa que això és per motius fiscals, però és perquè ells se senten molt a gust aquí.
Subscriu-te per seguir llegint
