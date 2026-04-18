Torroella de Fluvià
Torroella de Fluvià inicia el projecte del Mas Sastre, futura seu del nou Ajuntament
El consistori torroellenc va comprar l’edifici el 2024 i ara ha hagut de plantejar-se el trasllat a causa de les condicions actuals de la Casa de la Vila
L’Ajuntament de Torroella de Fluvià ha començat la redacció del projecte de rehabilitació i adequació del Mas Sastre, també conegut com a Can Pageset. "Un cop finalitzades les obres, serà la seu de l’ajuntament del municipi, ja que l’edifici actual no compleix la normativa en matèria d’accessibilitat i ha quedat obsolet per la falta d’espais que requereix pels seus serveis. No ha estat possible l’adequació de l’actual edifici per esgotament de l’edificabilitat", explica el consistori torroellenc.
L’Ajuntament de Torroella de Fluvià va adquirir, l’estiu del 2024, el Mas Sastre, ampliant el patrimoni municipal. "En aquest espai, que ocupa dues cases, hi volem encabir el Museu d’eines de ferrer i el Museu del Pagès, perquè sigui en un lloc únic del poble", explicava, llavors, l’alcalde de Torroella de Fluvià, Pere Moradell, segons el qual "quan hi entrem a dins farem la distribució".
L’equip de govern tenia pensat que, en aquest immoble, del segle XVIII, hi havia d’anar, també, alguna sala gran per a les entitats del poble. "Hem fet l’adquisició, mentre que, ara, hem de buscar els fons per a restaurar la casa", continua indicant el batlle torroellenc, apuntant que aquest procés pot durar uns quants anys. Part d’aquest immoble va acollir, als anys vuitanta del segle passat, el mercat de productes agraris de Can Pageset, on anaven a comprar els veïns i veïnes de Torroella els dissabtes a la tarda.
Camí rural
D’altra banda, l’Ajuntament de Torroella ha aprovat inicialment el projecte de millora i adequació del camí rural que va entre els veïnats de Vilacolum i Sant Tomàs de Fluvià. L’acord, pres pel ple municipal de finals de l’any passat, permetrà condicionar aquest traçat a partir del projecte redactat per l’enginyer Josep Ramis, amb un pressupost de 129.501 euros.
