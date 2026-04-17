Educació
Prop de 500 alumnes gironins es troben a Empúries per reivindicar l'estudi del llatí a l'ESO
L'equip ICE Dolors Condom de Cultura Clàssica de la Universitat de Girona organitza l'esdeveniment, que vol posar en valor "la necessitat de vetllar perquè no es limiti més l’oferta de llengües clàssiques als nostres instituts"
Meritxell Comas
Prop de 500 alumnes de 4t d'ESO procedents de 30 centres educatius de les comarques gironines han participat avui en la 13a edició de la trobada d'alumnes de llatí, organitzada per l'equip ICE Dolors Condom de Cultura Clàssica de la Universitat de Girona, que s'ha dut a terme al jaciment arqueològic d'Empúries.
La primera trobada, organitzada per l'institut El Pedró de l'Escala, es va celebrar a Empúries el 15 de maig de 2009 i va aconseguir reunir 198 alumnes provinents de vuit instituts. Al llarg dels anys, a banda d’Empúries, la trobada s'ha dut a terme en altres enclavaments romans de la província de Girona com Roses, la Via Annia (ramal del Capsacosta) o la Gerunda romana.
Al llarg del matí, els participants han dut a terme activitats simultànies i rotatives, com una gimcana per la ciutat romana i tallers d'escriptura i de danses gregues. La jornada ha culminat amb un espectacle de gladiadors, a càrrec del grup Drakonia.
Tot, enmig d’un ambient lúdic que els ha permès "compartir el goig d’estudiar llatí a l’ESO", apunten des de l'organització. La jornada a més, també vol ser un "acte de reivindicació de la necessitat de vetllar perquè no es limiti més l’oferta de llengües clàssiques als nostres instituts, amb el benentès que aquestes són fonamentals per a la formació integral dels nostres alumnes i constitueixen un dels pilars bàsics de la civilització occidental".
