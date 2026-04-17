Oci nocturn
Una discoteca de l'Empordà, candidata a entrar entre les 100 millors del món
Passarel·la Empuriabrava ha estat nominada a formar part de la llista de The World's 100 Best Clubs 2026
A Girona, també opten a la distinció quatre locals de Lloret de Mar i dos de Platja d'Aro
Carme Vilà
L'Alt Empordà torna a guanyar pes en l’oci nocturn internacional. Un local de la comarca, Passarel·la Empuriabrava, ha estat nominat per entrar a la llista de The World’s 100 Best Clubs 2026, una classificació impulsada per la International Nightlife Association que obrirà la votació popular fins al 2 de novembre i que donarà a conèixer el veredicte final el mes de novembre, en el marc dels Golden Moon Awards. 27 locals d'oci nocturn catalans han estat nominats a entrar a la llista.
Pel que fa al conjunt de les comarques gironines, a banda de Passarel·la Empuriabrava, sis locals de la demarcació més han estat nominats per entrar a la llista de The World’s 100 Best Clubs 2026. El principal focus gironí torna a ser Lloret de Mar, que col·loca quatre establiments en aquesta cursa internacional: Disco Privé, Revolution Disco, St. Trop’ i Disco Tropics. A aquests s’hi afegeixen BeOut i Papillon, a Platja d’Aro, de manera que la Costa Brava concentra tota la representació gironina en aquesta edició.
La presència gironina arriba, a més, després d’una edició del 2025 especialment destacada. L’any passat, Disco Tropics de Lloret va acabar en el lloc 23 del rànquing mundial, St. Trop’ en el 74 i Disco Privé en el 98, fet que confirma el pes de la nit lloretenca dins del mapa internacional del sector.
Vot del públic i jurat
Enguany, el procés combina per parts iguals el vot del públic i l’avaluació d’un jurat professional internacional. Segons l’organització, els experts valoraran aspectes com la programació artística, la innovació, la seguretat, la qualitat del servei, la projecció digital i el compromís amb la sostenibilitat abans de decidir quins establiments entren finalment en el top 100 mundial.
En paral·lel, la International Nightlife Association manté obertes fins al 31 de juliol les nominacions per a altres categories dels Golden Moon Awards, entre les quals hi ha les de millor DJ, millor festival o local més sostenible. Així, la nova edició dels guardons torna a situar Girona, i especialment la Costa Brava, dins l’aparador global de l’oci nocturn.
