Oci nocturn

Una discoteca de l'Empordà, candidata a entrar entre les 100 millors del món

Passarel·la Empuriabrava ha estat nominada a formar part de la llista de The World's 100 Best Clubs 2026

A Girona, també opten a la distinció quatre locals de Lloret de Mar i dos de Platja d'Aro

La terrassa de la discoteca. / PASSAREL·LA EMPURIABRAVA

Carme Vilà

Empuriabrava

L'Alt Empordà torna a guanyar pes en l’oci nocturn internacional. Un local de la comarca, Passarel·la Empuriabrava, ha estat nominat per entrar a la llista de The World’s 100 Best Clubs 2026, una classificació impulsada per la International Nightlife Association que obrirà la votació popular fins al 2 de novembre i que donarà a conèixer el veredicte final el mes de novembre, en el marc dels Golden Moon Awards. 27 locals d'oci nocturn catalans han estat nominats a entrar a la llista.

Pel que fa al conjunt de les comarques gironines, a banda de Passarel·la Empuriabrava, sis locals de la demarcació més han estat nominats per entrar a la llista de The World’s 100 Best Clubs 2026. El principal focus gironí torna a ser Lloret de Mar, que col·loca quatre establiments en aquesta cursa internacional: Disco Privé, Revolution Disco, St. Trop’ i Disco Tropics. A aquests s’hi afegeixen BeOut i Papillon, a Platja d’Aro, de manera que la Costa Brava concentra tota la representació gironina en aquesta edició.

La presència gironina arriba, a més, després d’una edició del 2025 especialment destacada. L’any passat, Disco Tropics de Lloret va acabar en el lloc 23 del rànquing mundial, St. Trop’ en el 74 i Disco Privé en el 98, fet que confirma el pes de la nit lloretenca dins del mapa internacional del sector.

Vot del públic i jurat

Enguany, el procés combina per parts iguals el vot del públic i l’avaluació d’un jurat professional internacional. Segons l’organització, els experts valoraran aspectes com la programació artística, la innovació, la seguretat, la qualitat del servei, la projecció digital i el compromís amb la sostenibilitat abans de decidir quins establiments entren finalment en el top 100 mundial.

Notícies relacionades

En paral·lel, la International Nightlife Association manté obertes fins al 31 de juliol les nominacions per a altres categories dels Golden Moon Awards, entre les quals hi ha les de millor DJ, millor festival o local més sostenible. Així, la nova edició dels guardons torna a situar Girona, i especialment la Costa Brava, dins l’aparador global de l’oci nocturn.

  1. El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
  2. Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
  3. Carlota Gurt: 'A Barcelona jo no vaig parlar en castellà fins que vaig tenir 12 anys. Avui dia això és ciència-ficció
  4. 625 anys de Sant Pau, l'hospital més antic d'Espanya: 'Aquí vam atendre Gaudí quan el va atropellar el tramvia
  5. La fàbrica de Seat a Martorell abandona demà la producció de l’Audi A1
  6. Mor Rodolfo Márquez, president de la Societat Coral Erato de Figueres
  7. Molts treballadors que es van jubilar el 2026 cobren menys del que els correspon
  8. Tasta l'Empordà programa més de cinquanta experiències de gastronomia i patrimoni aquesta primavera

El Club Tennis Figueres fitxa Dino Callone per a la direcció esportiva

On són els arbres monumentals a Catalunya? La nova app per descobrir-los i visitar-los

Voluntariat

La raó de Jordi Wild per no anar-se’n a Andorra: “Soc fan del que és públic, però això no m’obliga a quedar-me a Espanya”

Junts denunciarà la regularització de migrants davant la UE per "marginar" el català

L'Escala guanya el San Cristóbal, confirma la permanència i es permetrà somiar en el play-off

Lladó escalfa motors per Sant Jordi amb presentacions literàries creuades

La fira de la Figa Dolça de Figueres reivindica l’ofici i la creativitat de la pastisseria artesanal

