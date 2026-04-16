Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Montse PascualAnna Maria DalíCèlia GarbíCarles LloberasEl "Casillas altempordanès"
instagramlinkedin

Successos

Tres lladres teloners intenten robar la càrrega d'un camió a la Jonquera i fugen en ser descoberts

Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets després que tres lladres forcessin el precinte del semiremolc

Vehicle dels Mossos d'Esquadra.

Vehicle dels Mossos d'Esquadra. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

La Jonquera

Els lladres teloners, especialitzats a obrir remolcs o tallar-ne la lona per robar la mercaderia dels camions, van tornar a actuar aquest dissabte a la Jonquera. En aquest cas, però, van haver de fugir amb les mans buides després de ser descoberts pel conductor del vehicle.

Els fets es remunten a la nit de l’11 d’abril, poc abans de la mitjanit. Un camioner que estava estacionat en un aparcament al costat d’una benzinera de l’N-II, al nucli de la Jonquera, dormia a l’interior del vehicle pesant quan va sentir sorolls al semiremolc.

En girar-se per comprovar què passava, va sorprendre tres individus, que van fugir ràpidament en veure’s descoberts.

Després de revisar el vehicle, el conductor va constatar que els lladres havien forçat el precinte del semiremolc, tot i que finalment no s’havien endut cap mercaderia.

El xofer va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per intentar identificar els autors.

Els Mossos mantenen activat el pla Kanpai Pista, adreçat a combatre els teloners i altres delinqüents que actuen a les vies ràpides. A la Jonquera, però, aquest tipus de robatoris no es concentren només a l’AP-7, sinó també en altres vies com l’N-II, aprofitant l’alt volum de trànsit internacional de tràilers i mercaderies.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Veolia ofrece su experiencia a las administraciones públicas españolas para ayudar a impulsar y garantizar el suministro de plástico reciclado

Rescaten pel·lícules d'animació domèstica de Josep Escobar per a una exposició al Museu del Joguet, a Figueres

625 anys de Sant Pau, l'hospital més antic d'Espanya: "Aquí vam atendre Gaudí quan el va atropellar el tramvia"

Les llistes d’espera no afluixen: més de 853.000 pacients pendents de passar pel quiròfan, 21.000 més que al juny passat

Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes

Aquest quadre de Dalí va salvar un històric club de futbol de la fallida

L'hotel Las Arenas acull una nova edició dels Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell
