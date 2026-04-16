L'Escala erradica flora invasora per protegir la duna litoral d'Empúries

Amb una inversió de prop de 87.000 euros, l'actuació inclou també nova senyalització i mesures per reforçar la protecció de la zona

Ungla de gat a la duna d'Empúries, que ara s'erradica. / Ajuntament de l'Escala

Redacció

L'Escala ha engegat una actuació per netejar i protegir la duna litoral de la costa d'Empúries amb diverses accions. D'una banda, s'ha erradicat la flora invasora que s'ha anat expandint durant els darrers anys sobre la sorra, especialment l'anomenada ungla de gat. Per l'altra, es millorarà la delimitació de la duna i els cartells de senyalització que adverteixen que es tracta d'un hàbitat fràgil i que no s'hi ha d'accedir. I, finalment, està previst també col·locar noves xarxes de retenció de sorra en alguns punts.

En total, està prevista una inversió de prop de 87.000 euros en aquesta actuació, que s'està desenvolupant a través de la subvenció del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) mitjançant fons europeus NextGenerationEU. L'acció ha d'estar finalitzada abans de l'estiu.

L'Ungla de gat erradicada. / Ajuntament de l'Escala

El projecte, anomenat Platges resilients d’adaptació al canvi climàtic, millora paisatgística i fixació de les dunes, té per objectiu "consolidar les platges del municipi com a platges resilients, que puguin fer front a les conseqüències del canvi climàtic i als fenòmens meteorològics, així com, especialment, fixar i protegir els espais de dunes", segons explica el regidor de Medi Ambient, Rafel López.

La duna litoral d’Empúries és un espai dunar i forestal públic situat a Sant Martí d’Empúries, al terme de l’Escala, amb ecosistemes fràgils i un valor natural i històric destacat. La seva preservació es considera clau tant per protegir-ne la vegetació i els hàbitats com per ordenar l’ús públic en una zona especialment sensible.

La renovació dels serveis del carrer Tapis de Figueres provoca canvis circulatoris temporals

L'Escala erradica flora invasora per protegir la duna litoral d'Empúries

Àngel Burgas presenta la seva última novel·la, 'L’amor de l’Eli', a Figueres

Figueres-Palamós, un clàssic empordanès amb diferents objectius i idèntiques urgències

Una veïna de Crespià rescata la memòria de la seva besàvia, morta en l'oblit al psiquiàtric de Sant Boi durant la Guerra Civil

Sant Jordi a Figueres: l'EMPORDÀ regalarà 'El peluix sota la pluja' i el programa de les Fires de la Santa Creu

"Els interns dels psiquiàtrics catalans van ser els més vulnerables de la Guerra Civil i els últims a rebre ajuda"

