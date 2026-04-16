Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Montse PascualAnna Maria DalíCèlia GarbíCarles LloberasEl "Casillas altempordanès"
instagramlinkedin

Successos

Ensurt per un incendi a la cuina d’un pis de Roses que omple de fum l'escala d'un edifici

Ha cremat la campana extractora i no s'han hagut de lamentar ferits

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

Eva Batlle

Roses

Els Bombers han treballat aquest dijous al migdia en un incendi a la cuina d’un pis de Roses. El foc s’ha declarat cap a dos quarts de tres en un domicili situat en un bloc de quatre plantes del carrer de Cristòfor Colom.

Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que en arribar han comprovat que l’alertant ja es trobava fora de l’habitatge. La dona no ha resultat ferida.

Segons han informat els Bombers, l’incendi s’ha concentrat a la cuina del pis i ha afectat la campana extractora. Els efectius també han revisat l’habitatge per comprovar que no hi hagués ningú a dins, amb resultat negatiu.

Un cop apagat el foc, en poc més d’un quart d’hora, els Bombers han iniciat les tasques de ventilació tant del pis com de l’escala de l’edifici, que havia quedat plena de fum.

Notícies relacionades

A lloc també hi ha treballat la Policia Local de Roses i també s'hi ha desplaçat el SEM, que no ha hagut d'atendre ningú.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
  2. Carlota Gurt: 'A Barcelona jo no vaig parlar en castellà fins que vaig tenir 12 anys. Avui dia això és ciència-ficció
  3. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  4. El nadó maltractat surt de Vall d'Hebron amb una família d'acollida després de gairebé un mes ingressat
  5. Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting
  6. Les sequeres i la calor extrema seran cinc vegades més freqüents a final de segle
  7. Molts treballadors que es van jubilar el 2026 cobren menys del que els correspon
  8. El fill de la duquesa de Alba engega un negoci agrícola a l'Empordà

Rescaten pel·lícules d'animació domèstica de Josep Escobar per a una exposició al Museu del Joguet, a Figueres

Rescaten pel·lícules d'animació domèstica de Josep Escobar per a una exposició al Museu del Joguet, a Figueres

VÍDEO | El Museu del Joguet li dedica una exposició a Escobar i la seva dedicació a l'animació domèstica

Un entrenament de l'Impacto BJJ, club que aportarà tres opcions de medalla altempordanesa a l'Europeu de jiu-jitsu

El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: «Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones»

El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: «Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones»

Misterio en la Residencia llega a las plataformas de streaming

Impulsen un projecte per reforçar la seguretat als càmpings i la idea és fer una prova pilot a la Costa Brava a l'estiu

Impulsen un projecte per reforçar la seguretat als càmpings i la idea és fer una prova pilot a la Costa Brava a l'estiu

Masquef porta al Ple de Figueres un full de ruta per impulsar més de 1.000 pisos de lloguer assequible a la ciutat

Masquef porta al Ple de Figueres un full de ruta per impulsar més de 1.000 pisos de lloguer assequible a la ciutat

Veolia ofrece su experiencia a las administraciones públicas españolas para ayudar a impulsar y garantizar el suministro de plástico reciclado

Veolia ofrece su experiencia a las administraciones públicas españolas para ayudar a impulsar y garantizar el suministro de plástico reciclado
