Desmantellen dos punts de venda de droga a Llançà
Els agents van escorcollar dos domicilis on van localitzar substàncies estupefaents i diners en efectiu i van detenir dues persones
Un operatiu conjunt de la Policia Nacional i la Policia Local de Llançà ha acabat amb dues persones detingudes i dos punts de venda de droga desmantellats al municipi. L’actuació es va fer en dos domicilis, situats al carrer Farella i a la carretera del Port de la Selva.
La investigació es va posar en marxa després que els agents detectessin un trànsit inusual de persones als dos immobles, un fet que va aixecar sospites sobre una possible activitat relacionada amb la venda de substàncies estupefaents.
Després de les vigilàncies es van portar a terme els escorcolls als domicilis investigats -realitzats el dilluns 13 d'abril-, on la policia va intervenir diverses quantitats de droga, diners en efectiu presumptament vinculats a l’activitat i material per pesar i fraccionar les substàncies.
Els dos arrestats estan acusats d’un presumpte delicte contra la salut pública. Després de la detenció, van ser traslladades a dependències policials per posteriorment passar a disposició judicial, informa el cos policial.
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Molts treballadors que es van jubilar el 2026 cobren menys del que els correspon
- El fill de la duquesa de Alba engega un negoci agrícola a l'Empordà
- Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- Figueres, ciutat 'lletja pútrida' i 'decadent
- Ensurt al Port de la Selva amb la caiguda d'una furgoneta al mar
- Carlota Gurt: 'A Barcelona jo no vaig parlar en castellà fins que vaig tenir 12 anys. Avui dia això és ciència-ficció