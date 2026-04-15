Successos
Un cotxe cau dins una riera a l’Escala en una sortida de via
La conductora ha pogut sortir-ne sense ferides
L'Escala
Un accident de trànsit a l’Escala ha acabat aquest dimecres amb un cotxe dins d’una riera, tot i que, afortunadament, no hi ha hagut cap ferit.
El sinistre s’ha produït poc després de les vuit del matí. Segons les primeres informacions, ha estat la mateixa conductora qui ha alertat que havia patit una sortida de via i que el vehicle havia caigut pel marge fins a acabar dins la riera.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de l’Escala, els Mossos d’Esquadra i els Bombers. Els Bombers han informat que han ajudat la dona a sortir de la zona, però que no ha resultat ferida i, per tant, no ha calgut activar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
