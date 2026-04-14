Successos
Dos detinguts en quatre dies a Castelló d'Empúries per presumptament maltractar les seves parelles
Tot i que hi va haver agressions físiques i verbals, cap de les víctimes va necessitar assistència sanitària
La Policia Local de Castelló d’Empúries ha detingut dos homes en els darrers quatre dies per presumptes delictes de maltractament en l’àmbit de la llar. Les dues actuacions s’han fet a la vila de Castelló d’Empúries.
La primera detenció es va produir la nit de divendres a dissabte, cap a les dues de la matinada. El detingut té 26 anys i la víctima, 33. La segona actuació va tenir lloc aquest dilluns, cap a dos quarts de nou del matí, amb un detingut de 28 anys i una víctima de 36.
En tots dos casos, els presumptes maltractadors eren la parella de les víctimes de la violència masclista. En ambdós episodis hi va haver agressió física i verbal, tot i que sense lesions greus. Cap de les víctimes va necessitar assistència sanitària, segons les mateixes fonts.
Des de la Policia Local de Castelló d’Empúries recorden que aquest tipus de conductes són “absolutament inadmissibles” i que “no tenen cabuda a la nostra societat”. El cos assegura que actuarà amb la “màxima contundència” davant qualsevol situació de violència per protegir la vida, la seguretat i la dignitat de les persones, i fa una crida a denunciar qualsevol cas.
