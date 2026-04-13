El Teatre Municipal de Roses oferirà una experiència immersiva sobre autoestima i felicitat amb el psicòleg Antoni Bolinches
L'Ajuntament aposta per el turisme de benestar i presenta un cicle amb activitats que connecten la natura, la salut i la consciència personal, entre maig i octubre
El dissabte 16 de maig, el Teatre Municipal de Roses es convertirà en l’escenari d’una proposta dedicada al benestar personal que combinarà reflexió i experiència pràctica. L’activitat s’iniciarà amb la conferència Autoestima i Felicitat, a càrrec del reconegut psicòleg Antoni Bolinches, i continuarà amb una experiència immersiva conduïda per l’especialista en turisme de benestar Edgar Tarrés. L’acte, d’entrada lliure, servirà també per presentar la nova edició del Cicle de benestar Dedins, impulsat per Turisme de Roses.
Espais de calma
En un context marcat pel ritme de vida accelerat i la hiperconnexió digital, cada vegada més persones busquen espais que afavoreixin la calma, la consciència personal i la salut emocional. En aquest sentit, el turisme de benestar s’ha consolidat com una de les grans tendències globals. Segons dades del Global Wellness Institute, aquest sector supera actualment els 3 trilions de dòlars a escala mundial i continua creixent gràcies a la demanda d’experiències orientades al benestar i a la qualitat de vida.
Amb aquesta mirada, l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Roses impulsa una nova edició del cicle Dedins, una programació que s’estendrà entre els mesos de maig i octubre i que proposa reconnectar amb un mateix a través del contacte amb la natura i l’entorn en diferents espais i estacions de l’any.
Conferència Autoestima i felicitat
L’acte inaugural tindrà lloc a les 19 hores al Teatre Municipal amb una proposta que unirà coneixement, vivència i benestar. La sessió començarà amb la conferència d’Antoni Bolinches, una de les figures més destacades de la psicologia humanista a Espanya i Llatinoamèrica. Amb més de quaranta anys de trajectòria professional, és autor de nombroses publicacions sobre psicologia i desenvolupament personal i també és conegut pel podcast que comparteix amb Àlex Rovira i Francesc Miralles, dedicat al creixement personal i al benestar emocional.
Tot seguit, Edgar Tarrés —especialista en turisme de benestar, professor de benestar i felicitat a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i cofundador de l’Institut del Silenci— guiarà una experiència immersiva inspirada en els continguts de la conferència. A través de pràctiques de consciència, respiració i presència, els assistents podran transformar els conceptes teòrics en una experiència directa i sensorial.
Entre maig i octubre
L’esdeveniment servirà també per presentar el conjunt d’experiències del programa Dedins, que es desenvoluparan a Roses entre maig i octubre i que conviden tant residents com visitants a descobrir el territori mitjançant activitats que connecten natura, salut i consciència personal, promovent un model turístic centrat en les persones i el territori.
Aquesta serà la segona edició de "Dedins al Teatre", després de l’èxit de la primera convocatòria celebrada l’any passat, que va comptar amb la conferència de Sílvia Susach i va reunir un públic nombrós interessat en el benestar i el desenvolupament personal.
L’acte està organitzat per l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Roses amb la col·laboració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, amb l’objectiu de consolidar Roses com una destinació que aposta per experiències que integren cultura, coneixement i benestar.
