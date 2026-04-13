El partit judicial de Figueres té més de 15.000 casos pendents
És el més saturat de les comarques gironines
El desglossament per partits judicials del 2025 confirma que el col·lapse judicial als jutjats gironins no es reparteix de la mateixa manera a tot el territori. Les dades dels nou partits judicials de la demarcació mostren que la bossa global d’assumptes pendents creix a quatre places i baixa a cinc. Només Olot aconsegueix tancar l’any amb menys pendents.
El partit judicial amb més volum d’assumptes pendents és Figueres. Tanca el 2025 amb 15.458 procediments en tràmit, per sobre dels 15.114 amb què havia començat l’any. Durant el període hi van entrar 23.692 assumptes i se’n van resoldre 23.604, pràcticament en equilibri. Però aquesta estabilitat aparent amaga un desequilibri intern: el civil baixa fins als 7.418 pendents, un 13% menys, mentre que el penal puja fins als 8.040, un 22,1% més. Blanes és el que presenta la pitjor foto relativa. Acaba el 2025 amb 11.830 assumptes pendents, davant dels 11.058 amb què havia arrencat l’any, cosa que suposa un augment del 7%. A més, hi entren 11.907 assumptes i només se’n resolen 11.175. Això fa que sigui el partit amb la pitjor taxa de resolució, de 0,94, i també l’únic amb una taxa de pendència d’,06. A Blanes, a més, no hi ha alleujament ni al civil ni al penal: els pendents civils pugen fins als 7.363 (+6,2%) i els penals fins als 4.467 (+8,3%).
El cas de Girona en global és un dels partits que millora. Tanca el 2025 amb 10.980 assumptes pendents, un 6,5% menys que a l’inici de l’any, després d’haver ingressat 34.106 assumptes i n'han resolt 35.425. La seva taxa de resolució és d’1,04 i la de pendència baixa fins a 0,31, la millor de tots els partits judicials. Però aquesta millora s’explica per una forta baixada del civil, que recula fins als 5.645 pendents (-28,4%), mentre que el penal s’enfila fins als 5.335 (+38,2%), el creixement percentual més alt de tota la demarcació. També hi ha una millora global a la Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Farners, però en tots tres casos es repeteix el mateix esquema: baixa el civil i puja el penal.
Olot, descompressió
Olot és el cas més clar de descompressió. Tanca el 2025 amb 2.855 assumptes pendents, davant dels 4.084 amb què havia començat, cosa que representa una baixada del 30,1%, la més intensa de tots els partits. Durant l’any hi entren 5.702 assumptes i se’n resolen 6.718, de manera que la seva taxa de resolució s’enfila fins a 1,18.
En paral·lel, l’execució de sentències continua sent una altra gran motxilla, sobretot en l’àmbit civil, amb Blanes, Girona i Figueres al capdavant en volum d’execucions pendents.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
- La història de Joan Vinyes, el capellà de l'Escala que va penjar els hàbits per amor en plena postguerra
- Dones al mar del Cap de Creus: Elena Manera i Pat Bros expliquen la seva lluita al timó d'un ofici en perill d'extinció
- Rafa Domínguez, jubilat: 'D'una pensió de 740 euros me n'han tret 81 de cop
- Guadalupe, restauradora de mobles antics: 'Les deixalles d'alguns són els meus tresors
- Mossegades, esgarrapades, coces, banyades, estrès... els veterinaris volen ser declarats una professió de risc