Acte solidari
L'Associació de Malalts de Parkinson de l'Escala recapta més de 10.000 euros en un sopar solidari
L'àpat va ser elaborat per cuiners locals i es va celebrar al restaurant El Molí
L’Associació de Malalts de Parkinson de l’Escala ha recaptat més de 10.000 euros en un sopar gastronòmic solidari celebrat dijous passat, sumant també les aportacions de particulars i empreses compromeses amb la causa.
L’esdeveniment, que va tenir lloc al Restaurant El Molí de l’Escala, va reunir més de 130 persones entre veïns, persones afectades, cuidadors i entitats que treballen dia a dia per fer més suportable aquesta malaltia.
El sopar va ser elaborat per diversos cuiners i cuineres del municipi, en una mostra de talent i solidaritat local.
També cal destacar la presència del periodista esportiu Lluís Canut, que conviu amb la malaltia de Parkinson, aportant visibilitat i sensibilització a la causa.
