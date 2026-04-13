Fira
La Fira del Conill de Vilafant planta cara al mal temps i serveix prop de 4.000 degustacions
La cita va tirar endavant amb totes les activitats previstes, malgrat les previsions meteorològiques adverses i la baixada de les temperatures
La 29a Mostra Gastronòmica del Conill i Fira de l’Artesania de Vilafant es va celebrar aquest diumenge amb totes les activitats programades, tot i les previsions meteorològiques adverses. La jornada, marcada pel descens de les temperatures, va reunir gastronomia, artesania i activitats familiars.
Segons l'Ajuntament, qui organitzava la fira, durant el matí els restaurants participants van servir prop de 4.000 degustacions, amb una oferta variada de plats elaborats amb carn de conill. La mostra va tornar a posar en valor la creativitat culinària dels establiments de l’Alt Empordà i la versatilitat d’aquest producte.
La pluja no va impedir el desenvolupament de la fira, ja que algunes activitats es van reubicar en espais interiors. El concert infantil i els tallers es van traslladar a la sala Polivalent, mentre que les havaneres es van fer al local del Centre de Cultura i Esbarjo.
A banda de la proposta gastronòmica, la fira també va incloure espectacles infantils, havaneres i parades d’artesania. L’Ajuntament destaca que es tracta d’una cita consolidada al municipi i remarca la participació d’entitats, voluntaris, restauradors i veïns en l’organització i desenvolupament de la jornada.
El regidor de Promoció Econòmica de Vilafant, Francesc Gaspar, expressa la seva satisfacció per la qualitat dels tastets oferts i assenyala que el consistori ja comença a preparar la pròxima edició, "que serà molt especial, ja que arribarem a la 30a edició". Per la seva banda, l’alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, subratlla la implicació de la ciutadania. "Sense les entitats, els voluntaris, els restauradors i els veïns i veïnes que cada any surten al carrer per gaudir-la, aquesta fira no seria possible", conclou.
