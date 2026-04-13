Fort vent
L'episodi de ventades deixa les primeres incidències a l'Empordà amb ratxes de fins a 151 km/h
Els Bombers han actuatper plaques despreses, estructures inestables i caiguda d’arbres en una jornada marcada pel fort vent
El fort vent que bufa aquest dilluns a l’Empordà ha començat a deixar les primeres incidències, sobretot per la caiguda d’arbres, cartells i altres elements a la via pública. Entre les ratxes més destacades del dia hi figuren els 151,2 km/h a Portbou - coll dels Belitres, els 106,9 al pantà de Darnius-Boadella, els 81,7 a Navata i els 65,5 a Roses, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
- Portbou - coll dels Belitres: 151,2 km/h
- Pantà de Darnius-Boadella: 106,9 km/h
- Navata: 81,7 km/h
- Das - Aeròdrom: 69,8 km/h
- Molló - Fabert: 68,0 km/h
- Roses: 65,5 km/h
Una de les primeres actuacions s’ha fet a l’Escala, cap a tres quarts de vuit, per la caiguda de plaques d’un teulat a la via. A Figueres, dues dotacions s’han mobilitzat fins a les piscines de la ciutat perquè una placa d’uns vuit metres d’alçada havia quedat mig despenjada de la façana. Els Bombers hi han treballat amb l’autoescala i, juntament amb l’arquitecte municipal, n’han valorat l’estat i l’han assegurat, asseguren des del cos d'emergències.
Poc abans de les dotze del migdia, els serveis d’emergència també han rebut un avís a Agullana, en una estació de servei amb benzinera, on el sostre es movia de manera preocupant. Segons els Bombers, una part amenaçava de caure i, amb els Mossos d’Esquadra, s’ha tancat i abalisat una zona de la benzinera fins que es pugui reparar.
Entre les dotze i les dues de la tarda, els Bombers també s’han desplaçat per altres serveis a Calonge, Llançà, la Pera i novament Figueres, fos per retirar arbres o per evitar la caiguda d’elements com ara fanals. A Llers, a més, un cartell de l’autopista ha caigut a la calçada arran del vent, sense causar ferits. En aquest cas, l’element l’han retirat finalment els Mossos d’Esquadra i no ha calgut activar els Bombers.
Prealerta per vent
La jornada coincideix amb la prealerta del pla Ventcat activada aquest dilluns al matí per les fortes ratxes al nord de l’Alt Empordà i el Baix Empordà. on Protecció Civil advertia que el vent podia superar els 100 km/h i demanava precaució en la mobilitat i en les activitats a l’exterior. El Meteocat també manté el seguiment de l’episodi al seu mapa d’avisos, on ja figura la jornada de dimarts 14.
Subscriu-te per seguir llegint
