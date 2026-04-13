Successos
Ensurt al Port de la Selva amb la caiguda d'una furgoneta al mar
L'incident no ha provocat ferits, segons l'associació local de Protecció Civil
El Port de la Selva ha viscut un bon ensurt, aquest dilluns, quan una furgoneta d'una empresa de construcció ha caigut al mar des de l'aparcament del moll de la Timba. Segons ha informat l'activa Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi, l'incident no ha provocat ferits. La causa del sinistre podria estar relacionada amb el fet que el vehicle no estigués prou ben frenat, en una jornada marcada pel vent del nord a la zona de la Mar d'Amunt.
La furgoneta s'ha omplert d'aigua i ha acabat al fons del mar, com es pot apreciar en la fotografia publicada per l'AVPC del Port de la Selva.
