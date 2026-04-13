Manifestació
Ecologistes i veïns simulen un mar ple de peixos i aus mortes com a protesta contra el parc eòlic marí de Roses
Amb aquesta performance a la platja de l'Escala volen denunciar l'impacte ambiental i territorial del projecte
Berta Artigas Fontàs
Un centenar de veïns, ecologistes i activistes contraris al parc eòlic marí projectat al golf de Roses van protagonitzar aquest diumenge al matí una performance a la platja de les Barques de l'Escala. Vestits de negre, van escenificar la mort de peixos i aus per simbolitzar l'impacte que, asseguren, tindrà el projecte sobre la biodiversitat. "La implantació del projecte respon als interessos d'unes quantes companyies energètiques; nosaltres defensem un model alternatiu, descentralitzat i que aprofiti zones ja antropitzades", va afirmar Marià de Delàs, membre de No al Plemcat, que va organitzar l'acció. La zona del golf de Roses és l'únic punt de Catalunya on l'Estat ha autoritzat la possible instal·lació de parcs eòlics marins.
La performance es va desenvolupar en tres actes per escenificar, de manera simbòlica, els impactes que els opositors atribueixen al projecte. En una primera part, ambientada amb música de Vivaldi, diversos participants van aparèixer a la plaça de la Sardana amb globus que representaven peixos i aus marines, evocant la rica biodiversitat al golf de Roses. Tot seguit, amb la sardana L'Empordà, dues corrues de persones van entrar en escena per simbolitzar la població local.
Finalment, amb la banda sonora de La Guerra de les Galàxies, un molí eòlic muntat sobre una plataforma amb roses va avançar cap als participants i, en apropar-s'hi, tant els "animals" com els "veïns" van caure a terra, escenificant la mort de la biodiversitat i la pèrdua de la qualitat de vida.
Impactes ambientals "enormes"
Marta Ball-llosera, membre de la plataforma No al Plemcat, va explicar que l'acció volia "mostrar, una vegada més, l'oposició al projecte". Segons va detallar, la Generalitat està accelerant els estudis per tirar endavant la prova pilot. Segons Ball-llosera, la performance pretenia visualitzar com el parc afectaria especialment espècies com els ocells i els peixos, però també la ciutadania del territori.
Des de la plataforma van alertar que els impactes ambientals serien "enormes" i van denunciar que el projecte suposaria "industrialitzar un sector marí". En aquest sentit, van recordar que un dels projectes presentats a la zona de Roses, el Tramuntana, plantejava una producció energètica "equiparable a la d'una central nuclear", fet que, asseguren, evidencia la magnitud de la intervenció.
Partidaris d'un model energètic alternatiu
En la mateixa línia, un altre membre de la plataforma, Marià de Delàs, va criticar que el projecte respongui "als interessos d'unes quantes companyies" vinculades a l'oligopoli energètic. Va advertir que els aerogeneradors previstos tindrien dimensions "superiors a la Sagrada Família" i que, en ser flotants, requeririen grans sistemes d'ancoratge que afectarien el fons marí. També va assenyalar que les infraestructures d'evacuació elèctrica tindrien un impacte terrestre, travessant zones agrícoles fins a la subestació prevista a Vilaür.
De Delàs va insistir que la plataforma aposta per un model energètic alternatiu, basat en la generació distribuïda i les comunitats energètiques, i que prioritzi espais ja antropitzats i degradats. En aquest sentit, va destacar que diversos ajuntaments de l'Empordà també s'han posicionat en contra del projecte i que l'oposició també inclou col·lectius com entitats socials, ecologistes i agràries.
L'Estat va aprovar a principis del 2023 els POEM, que inclouen el golf de Roses com a únic punt de Catalunya on es podran instal·lar parcs eòlics marins. La zona té una superfície de 250 quilòmetres quadrats i ha de tenir una distància mínima de la costa de 12 quilòmetres.
Posteriorment, la Generalitat de Catalunya hi va impulsar el Plemcat com a prova pilot, amb tres aerogeneradors flotants, que ha de servir per testar la tecnologia abans no s'hi acabin implantant parcs eòlics comercials de forma definitiva.
Tot i els tràmits iniciats, cap dels projectes s'ha materialitzat encara.
