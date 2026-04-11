Palau-saverdera
El govern de Palau-saverdera rebutja la proposta de Gent de Palau per la participació ciutadana al carrer Nou
El projecte de reforma, amb un cost de més de tres milions d'euros, ha generat discrepàncies sobre la participació ciutadana
El grup municipal de Gent de Palau, a l’oposició a l’Ajuntament de Palau-saverdera, va presentar al darrer ple una moció per impulsar, entre altres coses, la participació ciutadana en la reforma del carrer Nou, un projecte de més de tres milions d’euros. Els grups que formen l’equip de govern (AXT i Junts per Palau), però, la van rebutjar. "Participar no és només escoltar: és decidir", afirma el regidor portaveu de Gent de Palau, Joan Salellas, segons el qual "parlem d’un projecte clau per al poble, que transformarà l’espai públic, la mobilitat, l’accessibilitat i la vida quotidiana durant dècades".
La participació ciutadana "és la millor eina per prendre decisions millors, generar consensos i evitar conflictes futurs" i, per això, proposaven construir el projecte entre tots els veïns de Palau-saverdera, perquè decidissin com ha de ser el carrer Nou, aportant alternatives i solucions i participant en els diferents aspectes de la reforma.
Alternatives viables
Gent de Palau volia impulsar un procés participatiu real que permetés espais de diàleg i debat, la recollida d’opinions i de coneixement local, la definició de criteris compartits per a la reforma, l’exploració d’alternatives viables abans de decidir, un procés rigorós amb retorn i garanties, l’assoliment de consensos i acords amplis, la millora del projecte amb les aportacions de la ciutadania i el reforç de la legitimitat del resultat final per evitar conflictes futurs.
El govern municipal ha garantit que convocarà els veïns a una reunió, però el grup opositor considera que "una reunió informativa no és participació, ja que informar és explicar, mentre que participar és poder influir abans que tot estigui decidit. És diàleg, propostes i decisions compartides".
La formació de Gent de Palau sosté que el carrer Nou és un vial que travessa tot el nucli interior de Palau-saverdera, de manera que podria afectar bona part de la vida quotidiana dels veïns. Per això, pretenen canviar els plans actuals de l’equip de govern.
