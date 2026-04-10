Medi ambient
Montse Pascual, nova directora del Parc Natural de Cap de Creus, el primer parc marítim-terrestre de Catalunya
Substitueix en el càrrec a Ponç Feliu, nomenat director en ferm dels Aiguamolls de l'Empordà el passat 1 de març
L'ambientòloga empordanesa Montse Pascual Manich assumeix la direcció del Parc Natural de Cap de Creus en substitució de Ponç Feliu Latorre, segons ha acordat la junta rectora en un relleu que s'estava preparant des de fa setmanes, amb l'objectiu de consolidar la projecció de dos dels espais protegits més emblemàtics de Catalunya. Ponç Feliu va ser nomenat director del parc l'any 2020 i, a finals de 2024, va passar a dirigir també de manera provisional el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, càrrec que ha compatibilitzat fins ara amb l'altre. Montse Pascual és llicenciada en Ciències Ambientals per la UAB i és una professional estretament vinculada al territori.
Pascual arriba al càrrec després d'haver estat una de les persones de confiança de Ponç Feliu en la gestió de Cap de Creus, on figurava com a tècnica del Parc en àrees com l'ús públic, l'educació ambiental i la Carta Europea de Turisme Sostenible. A més, sovint ha compartit actes i explicacions públiques amb Feliu sobre mesures de gestió de l'espai, com la regulació de l'accés de vehicles, i en perfils sectorials recents figura vinculada a l'equip de direcció del parc, fet que reforça la idea d'una successió de continuïtat interna avalada pel secretari de Transició Ecològica del Govern català, Jordi Sargatal i pel director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur. "És una gran responsabilitat que assumeixo com un repte per a potenciar aquest espai", ha assenyalat Pascual.
Vinculada al territori
Abans d'incorporar-se a l'equip del parc, Pascual havia desenvolupat bona part de la seva trajectòria en entitats ecologistes com la IAEDEN i l'APNAE, l'actual AAPNE (Amics dels Aiguamolls i del Patrimoni Natural de l'Empordà), amb especial dedicació a la custòdia del territori i la custòdia agrària. També és autora o coautora de treballs sobre el medi natural empordanès, com La custòdia agrària a l'Alt Empordà o Paisatge, pescadors i peixos: la pesca artesanal al Cap de Creus, un bagatge que avala el seu coneixement tècnic i de territori al capdavant del parc. Té un postgrau en Planificació i Direcció de la Mobilitat, ha exercit la docència a la UdG i ha treballat en planificació territorial i urbanística i estudis de mobilitat.
El primer parc marítim-terrestre de Catalunya
El Parc Natural del Cap de Creus, creat per la Llei 4/1998, de 12 de març, va ser el primer parc marítim-terrestre de Catalunya, una figura clau per preservar de manera conjunta la península i el seu entorn marí. L’espai s’estén per vuit municipis de l’Alt Empordà —Cadaqués, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Roses i Vilajuïga— i destaca per un paisatge aspre i singular, marcat pels penya-segats, les cales, els afloraments d’esquist, la tramuntana i una gran riquesa ecològica tant a terra com sota l’aigua.
Entre els seus espais protegits principals hi ha els paratges naturals d’interès nacional de Cap Gros-Cap de Creus, Punta Falconera-Cap de Norfeu i la Serra de Rodes, als quals s’afegeixen les reserves naturals integrals del cap de Creus i del cap de Norfeu, així com les reserves naturals parcials marines de Cap Gros-Cap de Creus i Cap de Norfeu. També tenen una protecció destacada les illes i els illots situats dins l’entorn marí del parc, en un àmbit considerat un dels més valuosos del litoral català.
