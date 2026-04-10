Eleccions municipals 2027
Marie Louise Gournay Delaporte, alcaldessa de Pont de Molins per ERC, serà candidata del PSC el 2027
Treballa a Fisersa i viu al poble des de l'any 2002
El PSC ha anunciat que presentarà l’actual alcaldessa de Pont de Molins, Marie Louise Gournay Delaporte, com a candidata a l’alcaldia en les eleccions municipals del 2027. Segons ha informat la formació, Gournay, que actualment governa per ERC, farà el pas al PSC amb l’objectiu de donar continuïtat al projecte municipal i encetar una nova etapa política.
Marie Louise Gournay Delaporte és tècnica superior d’obra civil i treballa a Figueres de Serveis, SA, l’empresa municipal de l’Ajuntament de Figueres. El partit destaca la seva trajectòria professional vinculada als serveis públics i a la gestió municipal.
Veïna de Pont de Molins des del 2002, Gournay també ha estat vinculada a la vida social i cultural del municipi, amb participació en entitats locals com la comissió de festes i la comissió dels Reis.
En declaracions recollides pel partit, Gournay ha afirmat: "Adoro el meu poble i és un orgull poder-ne ser l’alcaldessa. Ara vull continuar treballant amb més força que mai per consolidar un projecte que posi les persones al centre". També ha assenyalat que la seva trajectòria professional li ha permès assumir "un profund sentit de servei a la ciutadania", que, segons ha dit, vol situar a la base del projecte que aspira a liderar.
