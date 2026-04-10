Rècord d'audiència digital
L'EMPORDÀ supera el seu rècord d'audiència per segon mes consecutiu
Els 432.694 usuaris únics i les 2.174.111 pàgines vistes d'aquest mes de març se situen per sobre de les xifres del febrer passat, que fins ara marcaven el màxim
L'aposta digital de l'EMPORDÀ continua donant fruits i el mitjà ha tancat el març de 2026 amb un nou rècord històric d'audiència, amb 432.694 usuaris únics i 2.174.111 pàgines vistes, segons les dades de l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD). D'aquesta manera, l'EMPORDÀ encadena dos màxims consecutius, després que al febrer ja assolís un altre rècord d'audiència, amb 415.662 usuaris únics i 2.096.408 pàgines vistes.
La trajectòria digital d'EMPORDÀ en els darrers anys reflecteix una progressió constant tant en audiència com en projecció, traspassant els límits dels 68 municipis de l'Alt Empordà. Si es posen en relació les xifres actuals amb les de l'anterior màxim d'audiència del diari, assolit el maig del 2024, l'increment és clar: en aquell moment es van comptabilitzar 344.065 usuaris únics i 1.145.425 pàgines vistes. Aquesta tendència a l'alça també s'observa si la comparació es fa amb les dades de fa cinc anys, el 2021, quan, segons l'OJD, el mitjà registrava 122.000 usuaris únics i 485.000 pàgines vistes.
Alhora, la comparació amb les dades de fa deu anys accentua encara més aquesta evolució. El 2016, l'EMPORDÀ comptava amb 73.112 usuaris únics i 325.000 pàgines vistes. Això significa que, en deu anys, el mitjà ha multiplicat per gairebé per sis la seva xifra d'usuaris únics.
A aquestes xifres s'hi afegeix una comunitat de 80.000 seguidors a les diferents xarxes socials i 8.000 persones registrades a les newsletters.
Adaptar-se a les necessitats dels lectors
Cal destacar que l'EMPORDÀ avança de la mà de la filosofia de Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany des de 2005 i que ha estat determinant en l’impuls digital del mitjà. Prensa Ibérica, sempre atenta als avenços tecnològics, ha afrontat amb vocació pionera els reptes de millora contínua i d’adaptació a les necessitats dels seus lectors.
Actualment, les redaccions del grup treballen plenament connectades en xarxa i s’ha intensificat l’aposta per la digitalització, el desenvolupament multimèdia, l’anàlisi de dades i la intel·ligència artificial.
Més de 30 anys a Internet
"Més de 50 milions de persones de tot el món tenen accés a les informacions de l'Alt Empordà des del passat dijous. Són els usuaris d'Internet. El nostre setmanari ha posat en marxa, en període de proves, l'edició electrònica EMPORDÀ EN LÍNIA amb la col·laboració de l'empresa Intercom Serveis Informàtics". Amb aquestes paraules començava la notícia que, el 5 de desembre de 1995, anunciava l'arribada de l'EMPORDÀ a Internet, convertint-se així en la primera publicació gironina a entrar a la xarxa i en una de les capdavanteres de tot l’Estat, al costat de diaris com l’Avui, El Periódico, La Vanguardia, El Mundo i Sport. En aquell moment va ser tota una aventura, però el propòsit era clar: "No es tracta d'un luxe ni d'una banalitat, sinó d'una decidida aposta de futur", explicava el llavors director, Josep Maria Bernils. I, certament, ho va encertar. Perquè ara, des del futur, més de trenta anys després, podem afirmar que aquella aposta llavors disruptiva ha acabat sent tot un èxit. La prova més evident és el rècord d'audiència assolit aquest mes de febrer. I és que, el dia d'avui, l'edició digital de l'EMPORDÀ és líder a la comarca i ha estat capaç de crear una comunitat sòlida de lectors que segueixen la informació local les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
Cal destacar que, actualment, l'EMPORDÀ aposta per informació escrita, però també per noves narratives, com vídeos i reportatges multimèdia.
REPORTATGE EN FORMAT VÍDEO
REPORTATGES MULTIMÈDIA
Aquests formats permeten explicar històries com mai s'havien explicat abans, però que també busquen arribar als públics més complicats de captivar, com ho són, per exemple, els joves. Perquè l'EMPORDÀ vol ser al costat de tothom i retratar fidelment i extensament la realitat d'una comarca complexa i polièdrica com és l'Alt Empordà.
