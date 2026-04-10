Successos
Els Bombers rescaten una excursionista ferida a Roses
També han actuat a Pardines per auxiliar una dona que s’havia lesionat mentre feia una ruta
Els Bombers han fet aquest migdia dos rescats al medi natural a les comarques gironines d’excursionistes lesionats que no podien continuar la ruta.
El primer s’ha fet cap a dos quarts d’una a la zona de la Cala Montjoi de Roses. Una dona que feia una ruta ha patit un esquinç al peu i ha alertat el 112 perquè no podia seguir el camí. L’avís ha mobilitzat dues dotacions terrestres dels Bombers, que han localitzat la ferida i l’han ajudat fins al seu vehicle. Posteriorment, cap a dos quarts de dues, l’han encaminada fins a l’ambulància del SEM perquè fos traslladada a un centre sanitari.
Evacuada en helicòpter
L’altre salvament al medi natural ha tingut lloc a Pardines, quan una parella feia una ruta cap a la Portella d'Ogassa. Cap a un quart de dues, la parella ha alertat que la dona havia caigut i s’havia fet mal al genoll, fet que també li impedia continuar l’excursió. Els Bombers han mobilitzat dues dotacions terrestres i també els GRAE amb l’helicòpter. La parella comptava amb aigua i menjar i, quan els han localitzat, cap a un quart de tres de la tarda, els rescatadors han confirmat que la dona estava lesionada. L’han immobilitzada i l’han traslladada fins a l’helicòpter. Des d’allà, els Bombers l’han dut amb el mitjà aeri fins a l’heliport de Campdevànol, on l’esperava el SEM, segons indiquen des del cos d’emergències.
