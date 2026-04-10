Successos

Els Bombers rescaten una excursionista ferida a Roses

També han actuat a Pardines per auxiliar una dona que s’havia lesionat mentre feia una ruta

Un helicòpter de Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Roses

Els Bombers han fet aquest migdia dos rescats al medi natural a les comarques gironines d’excursionistes lesionats que no podien continuar la ruta.

El primer s’ha fet cap a dos quarts d’una a la zona de la Cala Montjoi de Roses. Una dona que feia una ruta ha patit un esquinç al peu i ha alertat el 112 perquè no podia seguir el camí. L’avís ha mobilitzat dues dotacions terrestres dels Bombers, que han localitzat la ferida i l’han ajudat fins al seu vehicle. Posteriorment, cap a dos quarts de dues, l’han encaminada fins a l’ambulància del SEM perquè fos traslladada a un centre sanitari.

Notícies relacionades i més

Evacuada en helicòpter

L’altre salvament al medi natural ha tingut lloc a Pardines, quan una parella feia una ruta cap a la Portella d'Ogassa. Cap a un quart de dues, la parella ha alertat que la dona havia caigut i s’havia fet mal al genoll, fet que també li impedia continuar l’excursió. Els Bombers han mobilitzat dues dotacions terrestres i també els GRAE amb l’helicòpter. La parella comptava amb aigua i menjar i, quan els han localitzat, cap a un quart de tres de la tarda, els rescatadors han confirmat que la dona estava lesionada. L’han immobilitzada i l’han traslladada fins a l’helicòpter. Des d’allà, els Bombers l’han dut amb el mitjà aeri fins a l’heliport de Campdevànol, on l’esperava el SEM, segons indiquen des del cos d’emergències.

  1. Ordenen detenir l'humorista de l'Empordà Jair Domínguez per una denúncia de Vox
  2. El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l'Empordà, té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
  3. Sílvia Soler: 'Amb el pas del temps, la nostàlgia es va transformant en una cosa gairebé agradable
  4. Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
  5. Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
  6. Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
  7. L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per a recol·locar el paviment de llambordes
  8. Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat

La Fira de l’Espàrrec del Port de la Selva manté l’essència amb un cap de setmana ple d’activitats

"El pare li tapava la boca quan plorava i sacsejava el llit de manera brutal": el testimoni de la dona que va alertar del maltractament al nadó de Vall d'Hebron

Tres de cada quatre adolescents han viscut una relació afectivosexual perjudicial

Metges de Catalunya demana reunir-se amb Salut per analitzar la situació dels MIR després de la mort de dos residents

L'EMPORDÀ supera el seu rècord d'audiència per segon mes consecutiu

Catalunya incrementarà en gairebé 700 les places de Medicina per reduir el nombre d’alumnes amb vocació que queden fora i la manca de professionals

Sanitat avança en la integració dels òptics a l’Atenció Primària per "reduir derivacions innecessàries i escurçar temps"

L'acusat de fer que un gos de raça potencialment perillosa ataqués un home a Empuriabrava accepta 2 anys de presó

Tracking Pixel Contents