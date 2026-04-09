Dispositiu policial

Un dispositiu policial a Figueres acaba amb tres multireincidents detinguts per estrangeria

L’operatiu de Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional es desplega cada dijous a l’entorn de l’estació i dels mercats setmanals i també ha identificat dues persones amb requeriments judicials pendents

Imatges del dispositiu policial Tremall a Figueres / Ajuntament de Figueres

Eva Batlle

Figueres

Un dispositiu policial conjunt desplegat a Figueres s’ha saldat amb tres detinguts per estrangeria, tots tres multireincidents, i amb la localització de dues persones amb requeriments judicials. L’operatiu s’ha fet aquest dijous al voltant de l’estació i dels mercats setmanals de la ciutat.

L’actuació s’ha emmarcat dins del dispositiu Tremall, el pla policial orientat a combatre la multireincidència delictiva i a reforçar la vigilància en punts sensibles i zones amb gran afluència de gent. En aquest cas, el dispositiu s’ha desplegat amb la participació de la Guàrdia Urbana de Figueres, els Mossos d'Esquadra i el Cos Nacional de Policia.

Un moment del dispositiu. / Ajuntament de Figueres

Dos amb requeriments

Segons la informació facilitada, durant l’operatiu s’han localitzat dues persones que tenien requeriments judicials per esbrinament de domicili, un tràmit que permet determinar-ne el parador per poder-los practicar notificacions pendents. A més, s’ha detingut tres persones per infraccions de la llei d’estrangeria. Fonts policials han confirmat que els tres arrestats són multireincidents.

Notícies relacionades

Els detinguts han estat traslladats a les dependències del Cos Nacional de Policia, on se’ls ha iniciat l’expedient d’expulsió i la retirada del passaport.

  1. El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l'Empordà, té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
  2. Sílvia Soler: 'Amb el pas del temps, la nostàlgia es va transformant en una cosa gairebé agradable
  3. Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
  4. Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
  5. Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
  6. L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per a recol·locar el paviment de llambordes
  7. Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
  8. Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7

Programació de cinemes del 10 al 16 d'abril a l'Alt Empordà

Programació de cinemes del 10 al 16 d'abril a l'Alt Empordà

Desnonada una família amb una nena de sis anys: "Era triar entre donar menjar a la meva filla o pagar el lloguer"

Desnonada una família amb una nena de sis anys: "Era triar entre donar menjar a la meva filla o pagar el lloguer"

Condemnada una exempleada per apropiar-se de 100.000 euros d'una empresa de formigons

Condemnada una exempleada per apropiar-se de 100.000 euros d'una empresa de formigons

La botiga Bonet de Figueres es desborda d'emoció, sinceritat i complicitat durant la presentació d'El cor de les meves tetes' de Neus Martí

La botiga Bonet de Figueres es desborda d'emoció, sinceritat i complicitat durant la presentació d'El cor de les meves tetes' de Neus Martí

"En aquests temps convulsos de queixes constants, vull reconèixer la feina ben feta de l'Hospital i del Centre Sanitari Bernat Jaume de Figueres"

"En aquests temps convulsos de queixes constants, vull reconèixer la feina ben feta de l'Hospital i del Centre Sanitari Bernat Jaume de Figueres"

Nerea, una jove espanyola, mostra la realitat de treballar a Austràlia: "2.000 euros per cinc setmanes deixant-s'hi la pell sota el sol"

Nerea, una jove espanyola, mostra la realitat de treballar a Austràlia: "2.000 euros per cinc setmanes deixant-s'hi la pell sota el sol"

Adrià Geli, entrenador personal: "Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l'estiu"

Adrià Geli, entrenador personal: "Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l'estiu"

L'envelliment dispara els casos de Parkinson: el nombre de pacients s'ha duplicat a Espanya en els últims 14 anys

L'envelliment dispara els casos de Parkinson: el nombre de pacients s'ha duplicat a Espanya en els últims 14 anys
