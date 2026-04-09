Dispositiu policial
Un dispositiu policial a Figueres acaba amb tres multireincidents detinguts per estrangeria
L’operatiu de Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional es desplega cada dijous a l’entorn de l’estació i dels mercats setmanals i també ha identificat dues persones amb requeriments judicials pendents
Un dispositiu policial conjunt desplegat a Figueres s’ha saldat amb tres detinguts per estrangeria, tots tres multireincidents, i amb la localització de dues persones amb requeriments judicials. L’operatiu s’ha fet aquest dijous al voltant de l’estació i dels mercats setmanals de la ciutat.
L’actuació s’ha emmarcat dins del dispositiu Tremall, el pla policial orientat a combatre la multireincidència delictiva i a reforçar la vigilància en punts sensibles i zones amb gran afluència de gent. En aquest cas, el dispositiu s’ha desplegat amb la participació de la Guàrdia Urbana de Figueres, els Mossos d'Esquadra i el Cos Nacional de Policia.
Dos amb requeriments
Segons la informació facilitada, durant l’operatiu s’han localitzat dues persones que tenien requeriments judicials per esbrinament de domicili, un tràmit que permet determinar-ne el parador per poder-los practicar notificacions pendents. A més, s’ha detingut tres persones per infraccions de la llei d’estrangeria. Fonts policials han confirmat que els tres arrestats són multireincidents.
Els detinguts han estat traslladats a les dependències del Cos Nacional de Policia, on se’ls ha iniciat l’expedient d’expulsió i la retirada del passaport.
- El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l'Empordà, té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- Sílvia Soler: 'Amb el pas del temps, la nostàlgia es va transformant en una cosa gairebé agradable
- Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
- Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per a recol·locar el paviment de llambordes
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7