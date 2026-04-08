Gastronomia

Roses i l'Escala acolliran les jornades "Sol i Sèpies" amb tast popular i divulgació sobre pesca sostenible

Les sessions, impulsades pel Comitè de Cogestió de la Sèpia a les badies de Pals i Roses, se celebraran el 18 i el 25 d’abril amb un rossejat de fideus amb sèpia obert a la ciutadania

Sèpies del cap de Creus. / Confraria de Pescadors de Roses

Roses/L'Escala

Roses i l’Escala estrenaran les jornades "Sol i Sèpies", una proposta gastronòmica i divulgativa per difondre el model de cogestió pesquera, basat en la col·laboració entre el sector pesquer, l’administració pública i la comunitat científica, i al mateix temps posar en valor un producte de proximitat molt vinculat al territori com és la sèpia.

Està promoguda pel Comitè de Cogestió de la Sèpia a les badies de Pals i Roses amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Roses i la Confraria de Pescadors de l’Escala.

La primera jornada tindrà lloc a l’Escala el dissabte 18 d’abril, mentre que Roses agafarà el relleu el 25 d’abril. En tots dos casos, les activitats es faran entre les 12 i les 14 hores.

La secretària del Comitè de Cogestió de la Sèpia a les badies de Pals i Roses, Eva Visauta Girbau, destaca que des de l’organisme treballen "perquè les decisions sobre aquest recurs siguin consensuades". Segons assenyala, "les jornades gastronòmiques de la sèpia són una bona oportunitat per fer visible l’esforç del sector pesquer aplicant mesures de protecció d’un recurs molt lligat al territori".

Les sessions seran conduïdes per l’experta gastronòmica Àgata Albero, d’Inspira Gastronomia, que remarca la importància de conscienciar els consumidors. "És molt important que el consumidor sigui conscient que consumir sèpia de Roses, l’Estartit o l’Escala és sinònim de sostenibilitat ambiental, econòmica i social. Els nostres pescadors estan fent la feina de preservar el recurs i cal valorar-ho", afirma.

El programa inclourà una taula rodona amb la participació de pescadors, científics i altres agents del territori, que explicaran com funciona la cogestió pesquera, quines mesures s’hi apliquen i quina és la seva contribució a la sostenibilitat dels recursos marins.

Tast popular

El moment central de cada jornada serà el tast popular, obert a tota la ciutadania, en què el cuiner rosinc Ramon Ripoll elaborarà un rossejat de fideus amb sèpia. Cada sessió preveu reunir unes 150 persones i la degustació s’acompanyarà amb vi de la DO Empordà.

Notícies relacionades

Els tiquets per participar en el tast, que són gratuïts, es podran recollir al Casal dels Pescadors de Roses i a l’Oficina de Turisme de l’Escala, respectivament.

  1. Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
  2. Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
  3. Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
  4. Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
  5. Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7
  6. La transitada C-31 incorpora un semàfor entre Figueres i Vilamalla al Pont del Príncep per al pas de ciclistes
  7. Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
  8. Antonio López, 15 anys amb el sou congelat: 'Les meves filles no saben què són les vacances; som treballadors pobres

Aitor Moll, al I Fòrum Municipalisme de Prensa Ibérica: "El progrés de cada localitat construeix el progrés col·lectiu"

Compte amb els excessos de velocitat: la DGT prepara noves penes de presó

La biblioteca de l'institut Muntaner de Figueres portarà el nom de l'escriptor i exalumne Vicenç Pagès Jordà

Enxampen un home amagat en un túnel després de robar cable de coure en una empresa de la Costa Brava

Illa promet als alcaldes suport polític, econòmic i jurídic per construir «tant habitatge com càpiga» als seus municipis

Aquesta és la programació dels concerts d'El Rampell de les Fires de Figueres 2026: Doctor Prats, Ginestà, DJ Lia Jensen...

Vilafant referma l'aposta festiva de la Fira del Conill en la seva 29a edició

