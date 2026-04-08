Successos
L'enxampen quan intentava robar en un domicili de Roses i intenta fugir saltant a un canal d'aigua
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home de 34 anys, amb antecedents, com a presumpte autor d'un robatori amb força i d'un atemptat als agents de l'autoritat
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge 5 d’abril a Roses a un home de 34 anys, com a presumpte autor d’un robatori amb força i d’un atemptat als agents de l’autoritat.
Segons la policia, els fets van passar de matinada en un domicili de l’avinguda de la Illeta, quan cap a les quatre de la matinada, una patrulla de paisà, que feia vigilància preventiva de robatoris en habitatges, va localitzar una furgoneta que podria estar relacionada amb fets il·lícits. Poc després, els agents van sentir cops forts a la part posterior d’una casa i s’hi van adreçar.
En arribar-hi, van veure un home que forçava una persiana. Els mossos es van identificar i van intentar interceptar-lo, però l’home els hauria empès i hauria intentat fugir saltant a un canal d’aigua. Finalment, va tornar nedant fins a la riba i els agents el van ajudar a sortir, abans de detenir-lo.
El detingut, amb antecedents, va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
