Millores
La Generalitat rehabilitarà i millorarà tres estacions d'autobusos de l'Alt Empordà
A Figueres i a Roses, les obres repararan diversos elements de les terminals, mentre que a Cadaqués es renovarà el sistema d'informació
El Govern invertirà 10 milions d'euros en la millora i rehabilitació de 25 estacions d'autobusos d'arreu de Catalunya durant aquest 2026. A l'Alt Empordà, a partir del maig, s'actuarà a tres estacions: la de Figueres, la de Roses i la de Cadaqués, on es millorarà el sistema d'informació de l'estació.
A Figueres i a Roses, les obres tenen com a objectiu millorar i reparar diversos elements de les estacions d'autobusos per tal de garantir un manteniment adequat de les instal·lacions, modernitzar les prestacions del servei i afavorir la comoditat dels usuaris. Així, per exemple, es treballa en el ferm, la senyalització, els accessos, el mobiliari urbà o els sistemes d'informació, segons cada cas, ha precisat el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
A les comarques gironines, a partir del maig s'actuarà, a més de Figueres i Roses, a les estacions d'Olot, Ripoll, Platja d'Aro, Lloret de Mar i Santa Coloma de Farners. Paral·lelament, també es milloraran els sistemes d'informació de les estacions de Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, a banda de l'estació de Cadaqués. En conjunt, a aquestes actuacions s'hi destinaran 3,5 milions d'euros.
Al conjunt de Catalunya, les obres ja estan en marxa en una desena d'instal·lacions i durant la primavera s'engegaran deu més.
Facilitar la mobilitat de la ciutadania
Cal recordar que el transport públic és un dels principals eixos d'actuació del Govern per "facilitar la mobilitat de la ciutadania, que a més ha de ser sostenible", segons explica la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. En aquest sentit, remarca que s'està treballant "intensament" per donar resposta a les necessitats del territori pel que fa al transport col·lectiu per carretera, "que en els últims anys ha adquirit una rellevància especial, amb la millora continuada dels serveis, la construcció de noves estacions i la millora de les instal·lacions existents, com és el cas d'aquestes actuacions".
