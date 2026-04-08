Successos
Detenen "in fraganti" un home que volia entrar a robar a una casa de Roses
L'home va intentar fugir de la policia saltant en un canal d’aigua, però va haver de tornar nedant a la riba i els agents el van arrestar
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 5 d’abril, a Roses, un home de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força i atemptat contra els agents de l’autoritat.
Cap a les 4 de la matinada d'aquell dia un equip de mossos de paisà estava fent una ronda de patrullatge preventiu va localitzar una furgoneta, a l'avinguda Illeta de Roses, que podria estar relacionada amb fets il·lícits. Una estona més tard, els agents van sentir uns cops forts que venien de la part del darrere d’una casa i van anar a comprovar el fet.
En arribar a la part posterior de l’habitatge van veure un home que estava forçant la persiana. Per aquest motiu, els mossos es van identificar i van intentar atrapar el lladre, però aquest, després d’empentar els policies va voler fugir saltant al canal d’aigua. Tot i l’intent d'escapar-se, l’home va tornar a la riba nedant i els agents van haver d’ajudar-lo a pujar. Després d’identificar-lo, el van detenir com a presumpte autor d’un robatori amb força.
El detingut, que tenia antecedents, va passar a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
- Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7
- La transitada C-31 incorpora un semàfor entre Figueres i Vilamalla al Pont del Príncep per al pas de ciclistes
- Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
- L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per obligar a recol·locar el paviment de llambordes