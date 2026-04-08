Successos

Detenen "in fraganti" un home que volia entrar a robar a una casa de Roses

L'home va intentar fugir de la policia saltant en un canal d’aigua, però va haver de tornar nedant a la riba i els agents el van arrestar

Mossos, en una foto d'arxiu.

Redacció

Roses

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 5 d’abril, a Roses, un home de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força i atemptat contra els agents de l’autoritat.

Cap a les 4 de la matinada d'aquell dia un equip de mossos de paisà estava fent una ronda de patrullatge preventiu va localitzar una furgoneta, a l'avinguda Illeta de Roses, que podria estar relacionada amb fets il·lícits. Una estona més tard, els agents van sentir uns cops forts que venien de la part del darrere d’una casa i van anar a comprovar el fet.

En arribar a la part posterior de l’habitatge van veure un home que estava forçant la persiana. Per aquest motiu, els mossos es van identificar i van intentar atrapar el lladre, però aquest, després d’empentar els policies va voler fugir saltant al canal d’aigua. Tot i l’intent d'escapar-se, l’home va tornar a la riba nedant i els agents van haver d’ajudar-lo a pujar. Després d’identificar-lo, el van detenir com a presumpte autor d’un robatori amb força.

El detingut, que tenia antecedents, va passar a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

Adif defensa que va detectar "una caiguda de tensió" i "no una ruptura de la via" d'Adamuz

Meritxell Toribio, set anys al volant del NitBus: "Hi ha dones que viatgen en alerta constant"

L'enxampen quan intentava robar en un domicili de Roses i intenta fugir saltant a un canal d'aigua

Declaració de la Renda 2025-2026: xifres previstes i principals novetats

Catalunya disposarà d'un botó lila digital a tot el transport públic el 2027 contra la violència masclista

Detenen "in fraganti" un home que volia entrar a robar a una casa de Roses

Les tauletes de xocolata d'Arnau Triola.

L'empordanès Pau Cusí Marès guanya el Premi Roc Boronat d'ONCE Catalunya amb 'Les entranyes'
