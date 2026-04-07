Via Verda
La transitada C-31 incorpora un semàfor entre Figueres i Vilamalla al Pont del Príncep per al pas de ciclistes
El projecte de carril bici, de 5,5 quilòmetres, connectarà amb l’itinerari del riu Manol, on s'ha construït una nova passera, i forma part de l’ampliació de la xarxa ciclable de la zona
Les obres de construcció del nou carril bici que comunica Figueres amb Vilamalla ha generat la instal·lació d’un grup semafòric a la C-31, a la zona del Pont del Príncep. En aquest punt de la xarxa viària conflueixen els termes municipals de tres altres municipis, el Far d'Empordà pel costat del carril bici i Vilafant i Santa Llogaia d’Àlguema per l'altra banda de la carretera N-IIa. En aquest punt hi ha una rotonda que en un futur ha de donar continuïtat a la C-31 fins a l'estació de Figueres-Vilafant.
El nou semàfor funcionarà a demanda dels usuaris del carril bici o dels vianants amb un polsador i ha estat finançat amb fons europeus Next Generation. L’obra també inclou una nova passera per salvar el riu Manol, entre els ponts de l’N-IIa i el de la línia de tren Barcelona-Portbou. Aquest tram del carril bici comença a la Ronda Sud de Figueres i passa al costat de Sant Pau de la Calçada.
El trànsit per la nova passera del riu obligarà els ciclistes a passar-hi a peu, segons els cartells que així ho indiquen.
Un tram de 5,5 quilòmetres
La Generalitat de Catalunya manté en marxa aquest projecte de la via verda entre Figueres i Vilamalla, una actuació pensada per millorar la connexió ciclista i de mobilitat sostenible entre els dos municipis i reforçar l’enllaç amb l’itinerari del riu Manol. L’obra es defineix oficialment com una via verda a l’entorn de la carretera C-31 i s’estén entre el PK 0+750 de la GIV-6228, al Pont del Príncep, i el PK 1+250 de la GIV-6211.
Segons la documentació tècnica del projecte, la nova infraestructura tindrà una longitud de 5,5 quilòmetres i s’ha concebut com un itinerari segregat per a bicicletes i desplaçaments locals. L’objectiu és crear una connexió més segura entre l’àmbit de Vilamalla i Figueres, tot integrant aquest recorregut dins la xarxa ciclable que s’està desplegant a l’entorn de la capital altempordanesa.
El projecte ha estat programat per la Generalitat, a través d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, que n’ha impulsat la licitació i l’execució. La redacció tècnica ha anat a càrrec de l’enginyeria IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia.
Pel que fa al cost, la licitació global de l’obra es va fixar en 1.485.087,97 euros amb IVA inclòs. L’actuació es va dividir en dos lots, un esquema que ha permès estructurar l’execució de les obres en diferents fases. El finançament s’emmarca en els fons REACT-EU / NextGeneration. Actualment, la documentació oficial assenyala que el Lot 2 es troba en execució, amb una inversió específica de 328.300,34 euros sense IVA. La data d’inici d’aquest tram d’obra consta fixada en el 15 de maig de 2023.
Aquesta actuació s’emmarca en la voluntat de reforçar la mobilitat sostenible a l’entorn de Figueres i de connectar els principals corredors ciclables del sector. Amb aquest nou traçat, la Generalitat vol facilitar els desplaçaments en bicicleta entre Figueres, Vilamalla i l’àmbit del Manol, en un punt especialment sensible per la intensitat del trànsit viari i per la necessitat de disposar d’itineraris més segurs per als usuaris no motoritzats.
- Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
- Una associació ofereix fer comunitat a dones que estan a casa per diferents motius
- Marta Figueras brilla com a Jesucrist en el 50è aniversari de la Passió de Sant Climent
- El Parc dels Aiguamolls de l'Empordà construeix un sistema per garantir aigua a una zona clau per a la fauna
- Alerten que el conflicte escolar pot afectar les sortides culturals: “formen part d’una educació de qualitat per a l'alumnat”
- Aquesta és la quantitat de diners en efectiu que els experts recomanen tenir a casa 'per a les emergències
- Antonio López, 15 anys amb el sou congelat: 'Les meves filles no saben què són les vacances; som treballadors pobres
- L'Hotel Belvédère du Rayon Vert: un prodigi arquitectònic a Cervera de la Marenda que va atraure Maurice Chevalier i Gina Lollobrigida