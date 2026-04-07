Sant Pere Pescador
Continua la batalla contra l'aparcament de caravanes "sense llicència" a la Gola del Fluvià
Veïns i ecologistes es van concentrar dissabte passat per declamar el tancament i, alhora, denunciar que des del 2021 que el propietari barra el pas als vehicles que volen accedir-hi
Berta Artigas Fontàs
Una trentena de persones es van concentrar dissabte a la Gola del Fluvià per reclamar que la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Pere Pescador actuïn per tancar el complex Port Natura, que consta d'un pàrquing de caravanes que "no té cap mena de llicència", com denuncia la portaveu del Grup Gola, Catalina Victory, i on s'organitzen activitats de caiac. Els manifestants també denuncien que des del 2021 el propietari barra el pas als cotxes pel camí públic del Joncar. Segons l'entitat, l'any 2023 la Generalitat va dictar un decret de clausura i una resolució sancionadora, que no s'estan executant. També demanen una "restauració ambiental necessària" d'aquesta zona, a tocar del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
La protesta es va fer dissabte al matí a la zona de la desembocadura del Fluvià, on una trentena de veïns i ecologistes, convocats per l'entitat Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, es van concentrar per denunciar una situació que, asseguren, s'arrossega des del 2021.
Segons els manifestants, en aquest espai s'hi ha consolidat un negoci privat que inclou un aparcament de caravanes, el lloguer d'embarcacions com caiacs i motos d'aigua, i fins i tot la instal·lació d'un bar durant la temporada d'estiu.
Els participants de la mobilització consideren que aquestes activitats es duen a terme sense els permisos necessaris i alerten de l'impacte que tenen sobre l'entorn natural, molt proper al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. També critiquen el tancament del camí públic del Joncar, on s'ha instal·lat una barrera que impedeix el pas als vehicles que volen arribar a la platja.
Segons la portaveu del Grup Gola, Catalina Victory, el 48% d'aquest terreny és propietat de la Generalitat i de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador. En aquest sentit, va acusar el propietari de "privatitzar" aquesta part de domini públic. Victory va detallar que dins l'espai s'hi estacionen autocaravanes i camions "sense cap mena de llicència ni autorització".
La portaveu va carregar contra les administracions i les va instar a actuar, tant la Generalitat com el consistori local. Va recordar que l'any 2023 es va dictar un decret de clausura i una resolució sancionadora que, afirma, "no s'estan executant".
A més, va reclamar mesures concretes, com la retirada de la barrera d'accés, així com d'altres elements, com barreres de formigó, i va insistir en la necessitat d'una restauració ambiental de la zona. "Aquest àmbit ha quedat molt malmès", va assegurar. També va afegir que "no es paguen escombraries, no sabem on van les aigües grises de les autocaravanes i ni els seus residus".
En mans de l'Estat
Des de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, l'alcalde Agustí Badosa admetia que la situació és "complexa" i recordava que el consistori ha obert expedients sancionadors i fins i tot ha arribat a precintar les instal·lacions. Tot i això, assegurava que el propietari ha incomplert aquestes mesures i que el cas es troba actualment judicialitzat.
Badosa també va apuntar que, recentment, aquest espai ha estat redefinit com a domini públic marítim-terrestre. Segons va explicar, aquest fet trasllada les competències a l'Estat, que hauria de fer complir la llei de costes i determinar el tancament de les activitats que s'hi desenvolupen.
El conflicte entre ecologistes, administració i propietat privada ve de lluny. L'any 2003 aquests terrenys es van desclassificar definitivament com a no urbanitzables i el 2005 es va enderrocar un bloc de pisos que s'hi havia construït. Poc abans, Víctor Latorre havia adquirit una part dels terrenys, mentre que la resta va passar a mans de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Propietat 100% privada
Per la seva banda, el propietari del terreny, Víctor Latorre, va rebutjar les acusacions i va assegurar que es basen en "pressupostos falsos". Va negar que existeixi cap camí públic a la zona i va defensar que es tracta d'una propietat "100% privada". Segons Latorre, l'espai funciona únicament com a aparcament vinculat al port i insisteix que "no hi ha cap càmping ni serveis associats".
- Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
- Alerten que el conflicte escolar pot afectar les sortides culturals: 'Formen part d'una educació de qualitat per a l'alumnat
- El racó de Figueres que apareix en una pel·lícula de Netflix
- Els hospitals de Vic, Igualada, Terrassa, Mataró i Calella compren un lot conjunt de robots quirúrgics: «Ens hem estalviat un 21% del cost»
- Marta Figueras brilla com a Jesucrist en el 50è aniversari de la Passió de Sant Climent