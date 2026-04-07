Successos
Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7
Els Mossos el van detenir alertats per diversos testimonis que van avisar que se l'havien trobat de cara
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres un home de 76 anys per circular més de 35 quilòmetres en direcció contrària per l'autopista AP-7. Els fets van passar el dijous 12 de març pels volts de dos quarts d'un de la matinada, quan diversos testimonis van alertar els Mossos que hi havia un cotxe circulant pel tercer carril de l'autopista en direcció contrària. Agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) que estaven fent tasques de prevenció contra els anomenats taloners van rebre l'avís i van poder aturar el cotxe al quilòmetre 30 de l'AP-7 i el van retirar de la via. Els policies van detectar que l'home estava desorientat i, després que les proves d'alcohol i drogues donessin negatiu, van avisar els serveis sanitaris.
Un cop van haver comprovat que es trobava bé, els Mossos van detenir el conductor per un delicte per conducció temerària. Tot apunta que l'arrestat es va despistar un cop va arribar al peatge del Voló i va decidir girar cua i circular en sentit contrari.
