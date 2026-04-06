Nàutica
Les motos d'aigua protagonitzen la Fira del Vaixell d'Ocasió d'Empuriabrava en plena reivindicació pel Cap de Creus
Els organitzadors destaquen l'interès que ha despertat aquesta categoria en una edició que ha tancat amb bon balanç comercial, 32 empreses participants i prop de 350 embarcacions exposades
Les motos d'aigua han estat les protagonistes de la darrera edició de la Fira del Vaixell d'Ocasió d'Empuriabrava, segons han remarcat els organitzadors en el balanç de cloenda del certamen. La cita nàutica ha abaixat el teló amb una valoració positiva, tant per l'afluència de visitants com per l'activitat comercial generada durant el cap de setmana.
L'organització subratlla que aquesta categoria ha estat "una de les que ha tingut més èxit entre els visitants, per la seva diversió i versatilitat". Aquest fet ha arribat just quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha demanat a la Generalitat que revisi el PRUG de Cap de Creus per a incloure els navegants i les empreses d'Empuriabrava en l'excepcionalitat del reglament regulador en el mar del Parc Natural. La limitació de la presència de motos d'aigua en l'espai protegit és un dels temes que més cua ha portat aquests darrers temps.
Més enllà d'aquest protagonisme, la fira ha tornat a consolidar-se com un dels grans aparadors nàutics de Catalunya i com una de les cites destacades del calendari del sector.
Els primers dies de la fira van estar marcats pel fort vent, però a partir de divendres el temps va canviar i va deixar sol i temperatures suaus, un context que va afavorir l'arribada de públic al port d'Empuriabrava. Aquestes condicions van permetre descobrir amb més comoditat les gairebé 350 embarcacions exposades al recinte.
Trenta-dues empreses
Pel que fa al balanç comercial, la majoria d'expositors han expressat la seva satisfacció pels contactes i les oportunitats generades al llarg del cap de setmana. En total, la fira ha comptat amb la participació de 32 empreses, un fet que reforça el paper d'Empuriabrava com a punt de trobada clau per al món nàutic.
L'oferta del certamen ha combinat embarcacions noves i de segona mà, amb l'objectiu d'arribar a tota mena de clients i aficionats a la navegació. La major part de les unitats exposades han estat embarcacions a motor d'entre 3 i 10 metres en sec, mentre que els models de més de 10 metres s'han mostrat amarrats a l'aigua.
A més de l'espai expositiu, el recinte firal també ha acollit cursos exprés de formació nàutica, una proposta ben rebuda pels visitants interessats a iniciar-se en la navegació o a obtenir les primeres titulacions. Amb aquesta nova edició, Empuriabrava confirma un any més el seu paper com a referent del sector nàutic a Catalunya.
Subscriu-te per seguir llegint
