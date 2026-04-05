Medi ambient
El Parc dels Aiguamolls de l'Empordà construeix un sistema per garantir aigua a una zona clau per a la fauna
El sistema permetrà bombar aigua del freàtic amb l'objectiu de garantir uns cabals mínims
Gemma Tubert
El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà estan construint un cargol d'Arquímedes als estanys del Matà per garantir l'aigua en aquesta zona clau per a la reproducció de diverses espècies. El director del parc, Ponç Feliu, explica que el sistema permetrà bombar aigua del freàtic amb l'objectiu de garantir uns cabals mínims i poder fer una gestió "més acurada" de l'espai. Feliu detalla que és important mantenir el nivell d'aigua adequat en cada època de l'any per garantir els processos de cria d'aus com els ànecs, cames-llargues i fotges. "Si no hi ha prou aigua, han d'abandonar els nius i els depredadors hi poden accedir", remarca.
Una bona temporada de pluges i les últimes llevantades han omplert d'aigua els Aiguamolls de l'Empordà i han permès, en part, assolir una temporada rècord de presència d'aus a la zona. Enguany, han tingut uns 5.500 ànecs, més del doble del que s'havia registrat en altres temporades.
"En general, ha estat una època bona, una temporada bona d'hivernada, hem tingut nivells més alts que anys anteriors. També ha fet més fred al nord del continent i, tot això, ha revertit en que hi hagués una bona població d'ànecs hivernants i del conjunt d'espècies aquàtiques. I això ho hem de garantir", afirma Feliu.
L'aigua és, de fet, un "element imprescindible" per gestionar les zones humides dels Aiguamolls. Entre elles, les dels estanys del Matà, un espai clau en la nidificació i reproducció de diverses espècies. En temporades de sequera com la que s'ha viscut recentment, els nivell d'aigua baixen i fan impossible culminar el procés de cria de moltes aus.
Amb l'objectiu d'assegurar un cabal mínim i "millorar" la gestió d'aquests espais, s'està construint al sector oest dels estanys un nou cargol d'Arquímedes. Es tracta d'un sistema que permetrà el bombament d'aigua des del rec de Cap de terme i en nivells freàtics, aportant un volum continuat. L'actuació té un pressupost de 148.371,65 euros més IVA.
"A l'hivern potser cal més aigua per a ocells hivernants i capbussadors com ànecs, però a l'època de cria és important poder garantir aigua durant tot el procés de cria", remarca Ponç Feliu. "És a dir, que comenci tenint aigua a la primavera, però que aquesta aigua s'allargui fins al mes de juny o juliol, perquè si va desapareixent per evaporació i perquè plou menys, que és típic de mes de juny i juliol, els ocells que han començat a fer el niu pensant que tindrien aigua al voltant que els protegiria dels depredadors, els han d'abandonar", concreta. Per això, insisteix, és tant important "garantir" el nivell d'aigua fins al final del procés.
Protegir-se dels depredadors
Entre les espècies que crien a la zona hi ha els ardeids, com l'agró roig o limícoles, com el corriol petit, el cames-llargues, les fotges o els ànecs. "Són espècies que volen que hi hagi una garantia d'aigua suficient per començar l'època de cria amb aigua i acabar aquest període amb el niu encara envoltat d'aigua, on no hi hagi depredadors que puguin accedir-hi", conclou.
